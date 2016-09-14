〈南部〉【連假出遊注意】水雉園區、烏山頭水庫 活動延期

2016-09-14

〔記者劉婉君／官田報導〕中秋節遇上颱風來攪局，官田水雉生態教育園區、烏山頭水庫風景區原計十五日舉辦的活動，考量參與民眾的安全及活動品質，均將延期辦理。水雉生態教育園區也採取防颱措施，修剪樹木、檢查賞鳥亭等設備。

因應莫蘭蒂颱風來襲，西拉雅國家風景區管理處表示，原訂十五日在烏山頭水庫風景區舉辦的「龍來愛上西拉雅，中秋點燈野餐音樂會」活動，延至十月一日舉行。而烏山頭水庫風景區預定於十月一、二日辦理的「農情米意烏山頭—無米樂農村體驗暨嘉南大圳導覽活動」，配合龍形花燈點燈，一日的營業時間也將延長至晚上八時卅分，高空煙火秀則於晚間八時施放。

水雉生態教育園區內，目前可見今年新生的水雉寶寶跟在爸爸的屁股後面，覓食、嬉戲，吸引不少愛鳥人士守候拍照，園區原預計於十五日中秋節當天，舉辦「友善耕種，逗陣來支持」生態季活動，讓民眾透過賞鳥、趣味活動等，更認識水雉生態並支持友善耕種農民，但受到颱風影響，將延至十一月廿日舉行。