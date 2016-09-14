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〈南部〉秋節遇強颱 小黃參與回報路況

2016-09-14

〔記者王俊忠／台南報導〕今年中秋節連假從九月十五日至十八日，市警局特別規劃一百八十處交通崗，由巡邏員警及義交擔任交通尖兵，並協調計程車駕駛公會參與路況回報，如遇交通壅塞或因莫蘭蒂颱風造成不便，影響行車安全狀況，立即通報排除疏導、管制及回報路況。

為提供駕駛人即時路況，市警局長黃宗仁指示各單位主管重視並提供專線供民眾通報（110、交警大隊06-2629292、0966-660522專線電話），由專人接聽，且與各廣播電台、有線電視建立LINE群組，利用廣播及跑馬燈提前宣導相關資訊，連假期間也會定時、即時通報各地路況，伺機上線警廣及台南地區傳播媒體，提供道路壅塞及改道資訊，駕駛人上路時請不要忘記收聽各廣播電台。

警局規劃幾條替代道路

市警局分析秋節連假交通，預估大灣、台南兩交流道在連假中午十二點至下午六點為尖峰時段，安平老街、孔廟文化園區、赤崁文化園區、國華商圈、藍晒圖文創區在同時段車流量較多。

為使駕駛人能在壅塞時提前改道，警局規劃幾條替代道路，一、台南交流道平面道路壅塞時：（一）北上：東區駕駛人請走中華東路右轉復興路上大灣交流道；仁德區駕駛人請走仁德區中正路左轉崑大路上大灣交流道。（二）南下：東區駕駛人請走大同路上台八十六線；仁德區駕駛人請走台卅九線右轉歸仁區中正南路上台八十六線。

二、大灣交流道平面道路壅塞時：（一）北上：東區駕駛人請走永康區中華路右轉台一線上永康交流道；永康區駕駛人請走永大路左轉台一線上永康交流道。（二）南下：東區駕駛人請走大同路上台八十六線；永康區駕駛人請走仁德區中正路右轉中山路上台南交流道。

三、安平商圈安平路壅塞時：（一）北上（高雄往台南）：駕駛人請走台八十六線到底右轉濱南路、中華南路，左轉健康路進入安平商圈。（二）南下（嘉義往台南）：駕駛人請走國八，右轉安通路、左轉安民路、中華北路右轉和緯路進入安平商圈。

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