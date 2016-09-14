〈南部〉中秋大潮逢颱風 沿海慎防倒灌

2016-09-14

〔記者王俊忠、洪瑞琴／台南報導〕因應強颱莫蘭蒂來襲，訪美的市長賴清德昨凌晨提前返國，上午召開應變會議時表示，氣象單位研判，十四、十五日兩天逢中秋大潮，台南將軍區沿海在十五日清晨暴潮會達兩米多高，是歷年最嚴重高潮時間，要請國軍協防，必要時堆沙包，沿海、低窪地區居民要嚴防海水倒灌。

國軍第四作戰區動員部隊兵力一百四十人到將軍及七股沿海低窪地區，協助居民堆沙包與防汛工作；消防局已於轄內廿四區八十里擇定四十四個部署點，針對易淹水地區超前部署消防、義消、民間救難團體救災人力及船艇機具，計救災人力五百廿七名、救生船艇一四七艘、消防車九十六輛。

賴清德對九月六日豪雨淹水與藍營議員批市府治水不力做出回應，他說，出國前即與市府同仁對豪大雨情勢有所因應、討論，評估市府團隊應對沒有問題，雖然豪雨仍造成部分地區淹水，但淹水面積比過去減少許多，治水成效大為改善，是縣市合併後治水打拚出的成績，不容抹殺。

氣象中心︰將軍沿海暴潮高度會達二米多

南區氣象中心天氣預報課長黃文亭表示，預估颱風路徑，到十四日上午八點，暴風圈會籠罩台灣中、南部，在颱風影響期間，台南平地總雨量最高達一百五十到三百毫米；山區最高是二百到四百毫米，風力也不小，比較嚴重的是受到農曆十五日漲潮、颱風低氣壓、風勢影響，預估將軍沿海地區會出現暴潮狀況、超過紅色警戒值，十五日清晨最高暴潮高度會達二米多。

市府秘書長李孟諺說，有幾處防汛缺口，請水利局加強整備，將軍沿海暴潮超過二米多，思考如何在堤岸預堆沙包，必要時會在十四日中午前對低窪地區居民提前撤離。

賴市長提醒，此次強颱估計山區降雨較多，九月六日豪雨在楠西區有土石滑落情形，請有土石流潛勢區的山區七個區公所，要小心整備、隨時因應土石流災害。

南市災害應變中心已在昨下午二點宣布第一級開設，並公告劃定「南市海岸線、溪流、土石流地區及漁港泊地等警戒區域範圍」為危險警戒區域，非持有通行證者，不得進入，昨午十一點半起生效。

工務局針對該局廿八件在建工程，加強巡視工地安全、交維設施、工地圍籬措施，局長蘇金安並表示，就易淹水潛勢區的一七二、一七四線道路，不排除就近進駐人員，萬一有嚴重路損情況可立即搶修。工務局表示，廿八件在建工程防汛檢查情形，主要是排水設施、施工中介面等項缺失，已要求廠商昨天改善完成，另針對南市六樓以上及五十戶以上大型建築開發案一百八十七件，要求自主檢查，並對卅件重要施工工地現場稽查，同時宣導不動產開發商同業、營造業及建築師等相關單位知會業主，務必加強防颱措施並自主檢查，避免施工造成災情。