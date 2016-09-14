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〈南部〉《觀察筆記》改革在等著他

2016-09-14

聖雲宮三十年來可無恙？

那一年扛著反五輕大旗的陳金德就是站在廟埕和後勁父老並肩發聲，景物依舊、人事已非，昔日的熱血大學生，如今貴為中油董事長，箇中因緣豈止造化兩字可以言詮。

他的宜蘭政治途不平坦，到高雄才轉入順境。多風雨的宜蘭濕濕泥濘的，高雄卻總是陽光燦爛，開闊的，註定他的生命要在這兒轉大彎。

旭日的使命要在夕陽時分實踐，原來，使命一直在等候他；是因為那一年的那一夜在聖雲宮廟埕前的際會，年少的承諾，經過漫漫長日的生活折磨，已然忘記曾有的約定，在後勁大廟和土地及父老前立誓的改革志業。

他或已遺忘，誓言卻從不背棄，靜靜地，默默地在春夏秋冬，在寒夜在亮亮白日，在他從政的競選成功和失敗的歡欣悲苦中，都等著他。

陳金德可以細細體味中油董事長任命的苦盡甘來過程，原來，那一句「是你的跑不掉」還真是經驗的寫照，這就是因緣吧。

回到聖雲宮，要問後勁別來無恙，要問高雄的青天有恙否！（資深記者黃明裕）

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