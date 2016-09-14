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〈南部〉山區孕婦、洗腎病患撤離

2016-09-14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕強颱來襲又適逢大潮，高市預估主要強降雨在山區，最大累積降雨量可達九百毫米。市府昨先勸離山區孕婦及洗腎病患一百多人下山，並準備五萬多個沙包應戰，呼籲民眾做好防颱準備。

成大防災中心預估，高市主要強降雨在山區，最大累積降雨量約在五百至九百毫米，尤其今天又適逢大潮，市府水利局嚴陣以待，強調沿海地區受氣壓下降及向岸強風影響，需注意颱風暴潮及海水倒灌出現。

民政局長張乃千表示，面對強颱不敢掉以輕心，針對那瑪夏、桃源、茂林、甲仙、六龜、杉林六區，勸說洗腎病患及孕婦一一七人先行下山依親，一旦山區雨勢變大，將採取預防性撤離，維護民眾生命安全。

水利局準備五萬六千多個沙包，另有太空包三百三十包、防汛塊三百五十個，將視災情支援供應；排空十四個滯洪池，檢整四十二處抽水站、二十一處截流站及兩百二十七座水閘門，並預布九十一台移動式抽水機，均已試運轉測試完成。

水利局針對維護管理的十五處車行地下道，於車道雙側設置入口淹水警示ＬＥＤ告示牌及紅外線攝影機等設施，透過網路資訊傳至水情中心，方便即時監控淹水情況，檢查排水、儀控、警示設備，測試結果均正常，截流溝也無阻塞。

水利局也匡列災害準備金五千多萬元，完成搶險機具發包，由廠商辦理緊急抽排水與搶修、搶險作業，確保民眾生命財產安全。

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  • 水利局測試永安區北溝抽水站。（記者陳文嬋攝）

    水利局測試永安區北溝抽水站。（記者陳文嬋攝）

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