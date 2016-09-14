〈南部〉高鐵正常發車 九國際航班取消
2016-09-14
〔記者洪臣宏／高雄報導〕因應莫蘭蒂襲台，今天國內線航班全部取消，高雄機場有九個國際航班取消；台灣高鐵表示，今天正常發車，中秋節班次則於今天上午十時前公告。
高雄機場取消班次有港龍航空上午八時至下午六時「高雄—香港」四班取消，樂桃航空「高雄—大阪」一班取消，吉祥航空往上海取消一班，華信航空往仁川一班取消，廈門航空往廈門一班取消，春秋航空往上海一班取消。
另外，高雄機場今天有兩個航班提前起飛，復興飛澳門上午九時三十分提前至七時，長榮十時十五分飛廣州提前至八時十五分。高雄國際航空站表示，明天航班可能還會有所變動，旅客出發前，一定要向航空公司確認。
台灣高鐵明天各車次列車依時刻表正常發車，高鐵公司預估，中秋節當天（十五日）高鐵全線可望維持正常營運服務，但實際運行模式，將於今日上午十時前，依最新颱風資訊儘速公告。
高鐵公司表示，預估莫蘭蒂颱風自十四日中午至傍晚，將對高鐵左營—台南路段造成影響，為確保旅客安全，部分車次可能因降速運行有所延誤。
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