〈南部〉昔反五輕今掌中油 陳金德感慨

2016-09-14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕新任中油董事長陳金德昨早率中油一級主管，南下高雄後勁聖雲宮參拜，他透露三十年前曾是反五輕運動的學生，如今卻成為中油董事長，「歷史發展充滿驚奇！」

陳金德前天剛就任中油董事長，昨天馬不停蹄來到中油高雄廠視察，並前往後勁聖雲宮參拜保生大帝，祈求國泰民安。

陳金德透露，三十年前他就讀台大化研所時，加入環保聯盟，一行人來到後勁，參與反五輕運動，行政院副院長林錫耀當時也是反五輕的學生之一，因此他對後勁有很深感情。

三十年後舊地重遊，當年反五輕的學生，如今搖身一變為抗爭公司的董事長，陳金德感慨地說：「歷史發展充滿驚奇！」

承諾拆五輕 設備擬輸往東南亞

陳金德表示，中油高雄廠目前已停止操作，中油會遵守行政院當年的承諾，拆除五輕相關設備，可能整廠輸出，配合政府新南向政策，將在東南亞國家尋找合作對象。

對於陳金德接任中油董事長，「高雄後勁中油遷廠促進會」會長黃奕凱呼籲，陳金德身為環保博士，更要履行當年行政院的承諾，依照承諾，去年底不只要關廠，相關設備（包括油槽）也應一併拆除，但五輕設備迄今尚未拆除，希望能儘快完成。

一級主管首次面對鄉親挨批

陳金德隨後率一級主管，與後勁鄉親面對面聽取意見，但場面火爆，一位民眾怒批：「這麼多年來，中油總公司主管第一次南下後勁，與鄉親面對面，中油不覺得丟臉嗎？」

出身後勁的市議員黃石龍更砲聲隆隆，批評中油半屏山的油槽又想要留下來，中油「霸道、傲慢、可惡」，他建議陳金德說：「國家要進步，國營事業要先整頓。」