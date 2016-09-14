〈南部〉強颱今天最風狂 明防強降雨
今全天停止上班、上課
〔記者葛祐豪、蘇福男／高雄報導〕強颱莫蘭蒂來勢洶洶，預估今天影響高雄最劇，市府於昨晚七時三十五分宣布，九月十四日（零時起，全天）停止上班、上課。高雄市災害應變中心於昨中午一級開設，市長陳菊親自坐鎮，呼籲民眾，強颱適逢中秋大潮，沿海低窪地區應嚴防海水倒灌。
中央氣象局已於昨早發布莫蘭蒂陸上颱風警報，高雄、台南、花蓮都納入警戒區。高雄市長陳菊昨午前往災害應變中心，召開防颱會議，預估颱風影響高雄最顯著的時間為今（十四）日清晨至十五日清晨。
山區須防大雨造成坍方、土石流
高市府協力機構高雄大學團隊指出，莫蘭蒂颱風影響高雄最顯著的時間，預估是從十四日清晨至十五日清晨，高雄山區須預防強降雨。十五日清晨至下午，颱風逐漸遠離台灣，此時平地反而可能出現強降雨。
高雄大學團隊強調，由於九月一日至十日，高雄山區持續降下豪雨，土壤濕化程度高，土石鬆軟，須嚴防颱風挾帶豪雨，局部地區會發生坍方、落石、土石流。
防海水倒灌 抽水站、抽水機備戰
高雄大學團隊表示，值得注意的是，莫蘭蒂颱風來襲，剛好碰上中秋大潮，統計一九五八年迄今，中秋節來襲的七個颱風都碰上大潮，容易導致水患，請民眾戒備。
陳菊強調，莫蘭蒂是強烈颱風，加上中秋大潮，可能造成海水倒灌，市府各單位絕對要嚴陣以待，抽水站要發揮高度功能，移動式抽水機要準備好，也請市民加強防颱準備。
陳菊說，儘管各界評估登陸機率低，仍會挾帶狂風暴雨侵襲，全市仍要加強防颱準備，尤其是淹水潛勢區、沿海低窪地區。
南迴、南橫公路預警性封路
公路總局昨也發布預警性封路路段，包含台九線南迴公路、台二十線南橫公路、台二十三線、台二十四線及台二十九線道路，籲請用路民眾小心駕駛。
受颱風影響，原訂九月十五、十六日於田寮月世界舉辦的「月見物語」秋夕幻想藝術祭，延期至十月八、九日；壽山動物園九月十六日「柚戰壽山樂團圓」活動則取消。
看更多！請加入自由時報粉絲團
聖雲宮三十年來可無恙？那一年扛著反五輕大旗的陳金德就是站在廟埕和後勁父老並肩發聲，景物依舊、人事已非，昔日的熱血大學生，如今貴為中油董事長，箇中因緣豈止造化兩字可以言詮。他的宜蘭政治途不平坦，到高雄才…
- 強颱莫蘭蒂來襲 停班停課最新資訊看這裡
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 男人注意！輕忽攝護腺 癌症找上你
- 外資喊高價 謝金河：投資人要小心
- 拿存款炒外匯 賺完誆警被盜領
- 標哥︰鋒仔講電話一停頓 鋒媽就難過
- 國民黨爆路線之爭？傳吳敦義對上洪秀柱
- 重症病患家屬爭取長照關注
- 莫蘭蒂襲台 南花蓮台九線變水道
- 江丙坤爆：2008馬政府上台寫給對岸的第一封信…
- 台東風強雨大 富岡紅燈塔被海龍王收走
- 志玲姊姊半夜醉酒 勾寬姊吐怨氣
- 染肺炎未公開 希拉蕊︰因為沒啥大不了
- 台灣對中國 拚分組第2晉8強 今日重要賽事預告
- 〈yes123 Q& A〉離職前，假未休完就代表無條件自動放棄嗎？
- 〈愛，不簡單〉轟轟烈烈的愛情
- 聚陽8月稅前淨利年減68%
- 新南向 藍綠立委都不爽…
- MLB》30年來最幼齒先發 神牽制震撼洋基球場（影音）
- 美陸貿易戰又起 米麥玉米成主角
- 鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫
- 顏訥／夜行禍車
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 New Legislative Session: KMT calls on premier to resign
- 張韻明個展《生命之痕》
- 兩副手到位 許立明、史哲被稱花媽的「左左右右」
- 〈職場心情筆記書〉不在其位 不解其思
- 關鍵時刻》棒打朴贊浩 鋒砲開啟旅外路
- 風雨不大？ 高市府提醒：現在起到明午最劇烈
- 謝欣穎宣布邁入新階段 「成為你100分伴侶」
- 手煞車失靈撞斷消防栓 路人驚呼「有噴泉」
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/13賽果）
- 《一銀案》就是他 搞垮俄羅斯盜領集團
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 〈愛唷傷腦筋〉嘴裡說原諒 心裡難釋懷
- 921開記者會 傑愛配將合體現身
- 富邦LPGA》高寶璟拚衛冕 地主20高手守后
- 台灣指標民調：小英滿意度40.8％、不滿意41.8％
- 中市電纜短路人孔蓋冒煙 台電搶修4千多戶復電
- 歐冠》「三叉戟」狂進6球 巴塞隆納血洗塞爾提克
- 股市青紅燈》不如退出台股
標題：〈南部〉強颱今天最風狂 明防強降雨
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email