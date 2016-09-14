〈南部〉強颱今天最風狂 明防強降雨

2016-09-14

今全天停止上班、上課

〔記者葛祐豪、蘇福男／高雄報導〕強颱莫蘭蒂來勢洶洶，預估今天影響高雄最劇，市府於昨晚七時三十五分宣布，九月十四日（零時起，全天）停止上班、上課。高雄市災害應變中心於昨中午一級開設，市長陳菊親自坐鎮，呼籲民眾，強颱適逢中秋大潮，沿海低窪地區應嚴防海水倒灌。

中央氣象局已於昨早發布莫蘭蒂陸上颱風警報，高雄、台南、花蓮都納入警戒區。高雄市長陳菊昨午前往災害應變中心，召開防颱會議，預估颱風影響高雄最顯著的時間為今（十四）日清晨至十五日清晨。

山區須防大雨造成坍方、土石流

高市府協力機構高雄大學團隊指出，莫蘭蒂颱風影響高雄最顯著的時間，預估是從十四日清晨至十五日清晨，高雄山區須預防強降雨。十五日清晨至下午，颱風逐漸遠離台灣，此時平地反而可能出現強降雨。

高雄大學團隊強調，由於九月一日至十日，高雄山區持續降下豪雨，土壤濕化程度高，土石鬆軟，須嚴防颱風挾帶豪雨，局部地區會發生坍方、落石、土石流。

防海水倒灌 抽水站、抽水機備戰

高雄大學團隊表示，值得注意的是，莫蘭蒂颱風來襲，剛好碰上中秋大潮，統計一九五八年迄今，中秋節來襲的七個颱風都碰上大潮，容易導致水患，請民眾戒備。

陳菊強調，莫蘭蒂是強烈颱風，加上中秋大潮，可能造成海水倒灌，市府各單位絕對要嚴陣以待，抽水站要發揮高度功能，移動式抽水機要準備好，也請市民加強防颱準備。

陳菊說，儘管各界評估登陸機率低，仍會挾帶狂風暴雨侵襲，全市仍要加強防颱準備，尤其是淹水潛勢區、沿海低窪地區。

南迴、南橫公路預警性封路

公路總局昨也發布預警性封路路段，包含台九線南迴公路、台二十線南橫公路、台二十三線、台二十四線及台二十九線道路，籲請用路民眾小心駕駛。

受颱風影響，原訂九月十五、十六日於田寮月世界舉辦的「月見物語」秋夕幻想藝術祭，延期至十月八、九日；壽山動物園九月十六日「柚戰壽山樂團圓」活動則取消。