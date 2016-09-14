〈南部〉恆春民謠音樂節 週五海祭揭幕

2016-09-14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕二○一六恆春民謠音樂節即將展開，今年以「民謠跨族群．交響台灣情」為主軸，首場暖身的藝穗節從多族群融合的牡丹鄉旭海部落出發，十六日上午十時在牡丹灣沿岸有流傳百年、祈求平安豐收的海祭揭幕。

旭海社區發展協會理事長潘旭鴻等人表示，旭海一地最早由斯卡羅族前來開墾，後來陸續有阿美族、排灣族、馬卡道族、客家人、河洛人等前來此地，形成多元族群相互交融的聚落，中秋於牡丹灣沿岸舉辦的海祭，融合阿美族漁撈文化與河洛人水仙王信仰「洗港」、「祭江」等跨族群元素。

海祭目的是感恩天地神靈、祈求平安豐收，並傳承祖先留下的漁撈技術與文化，祭典中的划竹筏、撈魚苗、拋網捕魚與歡愉歌舞等儀式則是追懷祖先海上漂流艱辛、感念前人留下海上謀生的技能。

十六日上午十時至十二時由牡丹灣沿岸海祭祭儀揭幕，下午五時至晚上九時在旭海遊客中心舉辦海祭音樂會，詳情可查詢文化處與恆春民謠音樂節官方粉絲頁。