| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫 強颱暴風圈進入恆春半島 風速破17級！ 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉8歲寄養童找到家 將出養美國

2016-09-14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕小明因為沒有得到適當照顧，出現嚴重發展遲緩及過動，兩歲就成為寄養童，如今已八歲，終於等到一個收養他的家庭，養父母來自美國，屏東家扶中心昨天為即將出養的他舉辦歡送會。

小明父母沒有婚姻關係，爸爸因案長年於獄中，他和阿嬤一起生活，但阿嬤疏於照顧，導致身上經常帶傷，後由屏東縣政府安置，五歲時爸爸終於出獄，卻不幸驟然離世，阿嬤年邁，無力再照顧他。

寄養父母陳郁欣、邱志和回想，剛開始小明睡覺時，會莫名奇妙不停踢牆壁和床，常對照顧者挑釁、鬧脾氣，但他們陪小明走出戶外，發洩情緒、學習抒壓，重新體驗生活，小明身心發展有了很大改善。

屏東家扶寄養社工涂靜汝表示，小明期待有一個家，可惜國內無家庭願意收養，經過社工努力，終於有來自美國加州的一對年輕夫婦有意收養小明。

收養夫婦為小明準備專屬房間和寵物貓，房間顏色和擺飾都依照小明喜歡的設計，每次和收養父母視訊，小明都會向收養爸媽分享生活樂趣，迫不及待要展開新生活。

小明說，長大要賺錢買一台大車，載著寄養父母與美國父母一起出去遊玩；社工與寄養家庭昨天為他辦歡送會，屏東家扶送給他一件有著台灣地圖的T恤，願他一生都保留著，記著自己是個台灣囝仔。

廣告
  • 小明對寄養父母表達謝意。（記者羅欣貞翻攝）

    小明對寄養父母表達謝意。（記者羅欣貞翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
觀浪區列警戒 封鎖線拉起

莫蘭蒂颱風昨天上午發布陸警，台東寶可夢抓寶勝地台東海濱公園、國際地標隨即被海巡人員拉起封鎖警戒線，上午仍有零星民眾想前進勝地，一見封鎖線，只…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：〈南部〉8歲寄養童找到家 將出養美國


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.