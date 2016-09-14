〈南部〉8歲寄養童找到家 將出養美國

2016-09-14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕小明因為沒有得到適當照顧，出現嚴重發展遲緩及過動，兩歲就成為寄養童，如今已八歲，終於等到一個收養他的家庭，養父母來自美國，屏東家扶中心昨天為即將出養的他舉辦歡送會。

小明父母沒有婚姻關係，爸爸因案長年於獄中，他和阿嬤一起生活，但阿嬤疏於照顧，導致身上經常帶傷，後由屏東縣政府安置，五歲時爸爸終於出獄，卻不幸驟然離世，阿嬤年邁，無力再照顧他。

寄養父母陳郁欣、邱志和回想，剛開始小明睡覺時，會莫名奇妙不停踢牆壁和床，常對照顧者挑釁、鬧脾氣，但他們陪小明走出戶外，發洩情緒、學習抒壓，重新體驗生活，小明身心發展有了很大改善。

屏東家扶寄養社工涂靜汝表示，小明期待有一個家，可惜國內無家庭願意收養，經過社工努力，終於有來自美國加州的一對年輕夫婦有意收養小明。

收養夫婦為小明準備專屬房間和寵物貓，房間顏色和擺飾都依照小明喜歡的設計，每次和收養父母視訊，小明都會向收養爸媽分享生活樂趣，迫不及待要展開新生活。

小明說，長大要賺錢買一台大車，載著寄養父母與美國父母一起出去遊玩；社工與寄養家庭昨天為他辦歡送會，屏東家扶送給他一件有著台灣地圖的T恤，願他一生都保留著，記著自己是個台灣囝仔。