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〈南部〉核安演習 未來擬納百人運輸機

2016-09-14

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕核安演習昨進行實兵演練，模擬狀況為核災持續惡化，核三廠核子事故八公里應變區域民眾疏散，雖有二十多名恆春居民在演習外圍抗議「要求核三除役…演習如演戲」，但整個演練過程動員完整，副縣長吳麗雪打了八十高分，建議下次納入百人運輸機演練道路中斷狀況。

逾20居民抗議 要求核三除役

吳麗雪指出，過去多次在災區看過能搭載百人的運輸機，在道路中斷緊急情況降落山區學校操場，恆春機場絕對能順利起降，未來核安演習希望國防部能支援，展現政府疏散能量，讓當地民眾安心。

昨天演練項目包括遊客疏散、恆春航空站防護站開設、老人養護之家疏散及獅子鄉體育館收容安置等，參演人數一三三○人，原訂今天農漁輻射偵測演練部分，因「莫蘭蒂」颱風侵台取消。

今天農漁輻射偵測演練 取消

不滿核安演習如演戲的二十名恆春群眾，在核安演習的鵝鑾鼻公園外拉布條陳情，恆春人民權益促進會總幹事王精誠強調，核災發生，民眾不可能「漸進式」撤離，零星人員參與的演習失真，希望原能會玩真的。

原能會副主委蔡慧敏表示，核安演習是要讓各機關及鄉鎮幹部了解核災發生時各自所負的任務，整合手足無措的居民撤離，傳遞正確的資訊及方法，並非全數參與才逼真。

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  • 核安演習傷患運送。（記者蔡宗憲攝）

    核安演習傷患運送。（記者蔡宗憲攝）

  • 國軍直升機支援演習。（記者蔡宗憲攝）

    國軍直升機支援演習。（記者蔡宗憲攝）

  • 20多名恆春居民在演習外圍抗議「演習如演戲」。（記者蔡宗憲攝）

    20多名恆春居民在演習外圍抗議「演習如演戲」。（記者蔡宗憲攝）

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