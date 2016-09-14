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〈南部〉屏東縣防颱預防性撤離逾500人 屏客今停駛
2016-09-14
〔記者李立法、蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕強颱莫蘭蒂來勢洶洶，昨天預防性撤離土石流警戒區居民至昨晚十時已逾五百人，並宣布十四日全縣停班停課，屏東客運及東琉線交通船全面停駛，籲請縣民加強防災。
全縣今天停班停課
災害應變中心昨天針對山區災害風險高部落進行預防性撤離，全縣至昨晚十時已撤離逾五百人，大部是下山依親，或是由鄉鎮公所及軍方協助勸導並且安置。
琉璃吊橋 今明暫停開放
東琉線交通船航班昨天下午過後停開，屏東客運路線十四日全面停駛，屏東市公共自行車租賃系統昨天下午三時啟動防颱作業，暫停營運，恢復營運會在官網及FB粉絲團公告 ，山川琉璃吊橋十四及十五日暫停開放，縣府將視後續狀況另行公佈開放時間。
牡丹水庫昨上午開始調節性放水，放水量達每秒五十五點五立方公尺，舉辦完核安演習的核三廠為求謹慎，宣布昨午三時開始執行兩部機組降載，預計降至三十％運轉。
適逢中秋滿圓大潮，對屏南低漥鄉鎮排水系統是一大考驗，國軍部隊陸續出動裝甲車並載著抽水機進駐屏南地區鄉公所及消防隊待命，嚴防海水倒灌釀災。
國軍裝甲車 進駐屏南待命
中秋連假將至，莫蘭蒂颱風讓墾丁旅宿業者「挫咧等」，福華、凱撒、夏都等飯店表示，雖然昨天統計僅影響十三、十四日住房約兩成左右，中秋連假仍是客滿狀況，但櫃檯不斷湧入電話，都關心十五日之後的假期天氣，只能祈禱颱風儘快遠去。
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