| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中信金弊案再借提 特偵組提訊吳豐富 南市今晚停班課 15區提早收運垃圾 南投仁愛鄕 上午10時宣布停班停課 台鐵宣布：傍晚6點以後列車只到嘉義 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉屏東縣防颱預防性撤離逾500人 屏客今停駛

2016-09-14

〔記者李立法、蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕強颱莫蘭蒂來勢洶洶，昨天預防性撤離土石流警戒區居民至昨晚十時已逾五百人，並宣布十四日全縣停班停課，屏東客運及東琉線交通船全面停駛，籲請縣民加強防災。

全縣今天停班停課

災害應變中心昨天針對山區災害風險高部落進行預防性撤離，全縣至昨晚十時已撤離逾五百人，大部是下山依親，或是由鄉鎮公所及軍方協助勸導並且安置。

琉璃吊橋 今明暫停開放

東琉線交通船航班昨天下午過後停開，屏東客運路線十四日全面停駛，屏東市公共自行車租賃系統昨天下午三時啟動防颱作業，暫停營運，恢復營運會在官網及FB粉絲團公告 ，山川琉璃吊橋十四及十五日暫停開放，縣府將視後續狀況另行公佈開放時間。

牡丹水庫昨上午開始調節性放水，放水量達每秒五十五點五立方公尺，舉辦完核安演習的核三廠為求謹慎，宣布昨午三時開始執行兩部機組降載，預計降至三十％運轉。

適逢中秋滿圓大潮，對屏南低漥鄉鎮排水系統是一大考驗，國軍部隊陸續出動裝甲車並載著抽水機進駐屏南地區鄉公所及消防隊待命，嚴防海水倒灌釀災。

國軍裝甲車 進駐屏南待命

中秋連假將至，莫蘭蒂颱風讓墾丁旅宿業者「挫咧等」，福華、凱撒、夏都等飯店表示，雖然昨天統計僅影響十三、十四日住房約兩成左右，中秋連假仍是客滿狀況，但櫃檯不斷湧入電話，都關心十五日之後的假期天氣，只能祈禱颱風儘快遠去。

廣告
  • 軍方兩棲裝甲車準備好了，進駐屏南待命。 （記者蔡宗憲攝）

    軍方兩棲裝甲車準備好了，進駐屏南待命。 （記者蔡宗憲攝）

  • 聯營船末班船上滿載民生物資。（記者陳彥廷攝）

    聯營船末班船上滿載民生物資。（記者陳彥廷攝）

  • 漁船都捆緊避颱。（記者蔡宗憲攝）

    漁船都捆緊避颱。（記者蔡宗憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》改革在等著他

聖雲宮三十年來可無恙？那一年扛著反五輕大旗的陳金德就是站在廟埕和後勁父老並肩發聲，景物依舊、人事已非，昔日的熱血大學生，如今貴為中油董事長，箇中因緣豈止造化兩字可以言詮。他的宜蘭政治途不平坦，到高雄才…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：〈南部〉屏東縣防颱預防性撤離逾500人 屏客今停駛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.