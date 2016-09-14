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〈南部〉莫蘭蒂進逼 婆媽照做公益

2016-09-14

〔記者張存薇／台東報導〕莫蘭蒂颱風進逼，台東市永樂社區婆婆媽媽昨天一早即集合做手工饅頭，除捐贈給柏林老人養護中心長輩，也義賣近百袋、千顆饅頭，所得將全數捐給救星教養院。

台東市永樂社區婆婆媽媽感情好，三、四年前為了旅外子女相約做饅頭，因為味道紮實、好吃又健康，名聲慢慢傳開，在里長張克帆帶領下，去年起多次義賣饅頭，幫助救星及哈拿兒童之家等社福團體。

柏林養護中心原訂昨晚舉辦烤肉晚會，議員周達三與夫人施秀靜因此向永樂社區訂購三百顆饅頭，沒想到烤肉活動延期，施秀靜說，颱風來這批饅頭就做為長輩們的「戰鬥存糧」，至於一早已訂購的五十斤烤肉，則分贈給幫忙做饅頭的志工媽媽們。

十多位婆婆媽媽昨天一早七時卅分就到社區活動中心報到，有的人揉麵糰、有的人做饅頭，有的負責蒸及分裝，一直忙到中午，才完成芋頭、原味、堅果等各色饅頭，香味四溢，一刻不得閒，完成一千五百顆饅頭，義工媽媽郭月桃說，開心做公益，一點都不累。

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  • 永樂社區婆婆媽媽手工製作饅頭，紮實好吃。（記者張存薇攝）

    永樂社區婆婆媽媽手工製作饅頭，紮實好吃。（記者張存薇攝）

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