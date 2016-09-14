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〈南部〉釋迦二期果「剉咧等」 農友搶救

2016-09-14

修剪樹幅 固定植株

〔記者王秀亭／台東報導〕「尼伯特讓釋迦一期果全軍覆沒，希望莫蘭蒂不要將二期果也收走。」太麻里釋迦農友昨天上午在果園裡加強防颱措施，為躲過尼伯特的釋迦樹修剪樹幅、固定植株，鐵條用最粗的，青年農民施保朗無奈地說，能做的都做了，最後只能聽天由命，如果陣風超過十五級，等於全年努力都沒了，明年全部重來。

釋迦農友趕在颱風來襲前，仍在太麻里德其里防汛道路旁的釋迦果園裡做最後努力，李俊儀說，太麻里溪防汛道路旁的農地七年前莫拉克風災全數淹沒，經多年復耕，釋迦樹好不容易在今年開始要大量收成，尼伯特颱風竟將準備收成的釋迦全部掃落，釋迦樹也倒伏成一片，太麻里鄉平均一半以上的釋迦樹都倒伏，又以香蘭地區最為嚴重，部分農友撐不下去，只能棄耕，暫時打零工撐家李俊儀表示，尼伯特的創傷好不容易剛恢復元氣，部分釋迦樹已結了小果，這次面對莫蘭蒂，大家都剉咧等，修剪樹幅，減少釋迦樹的受風面積，再以鐵條固定植株，盼可以擋住強風。

部分受災較輕的釋迦園則已結果，準備今年十二月收成的農友施保朗說，倒伏的釋迦樹留著，還能再收一期，明年初再鋸掉重種，如今已經結成乒乓球大小，想說十二月收成，減少災損，現在正是釋迦果最脆弱的時期，莫蘭蒂卻來攪局，只要超過十五級陣風，釋迦可能又全毀了。

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  • 太麻里農友昨天為釋迦樹做防颱措施。 （記者王秀亭攝）

    太麻里農友昨天為釋迦樹做防颱措施。 （記者王秀亭攝）

  • 釋迦樹已有部分結果。（記者王秀亭攝）

    釋迦樹已有部分結果。（記者王秀亭攝）

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