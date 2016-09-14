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〈南部〉尼伯特淹怕了 領沙包排長龍

2016-09-14

〔記者黃明堂／台東報導〕莫蘭蒂颱風來勢洶洶，台東市公所備數十公噸沙包，昨天下午兩點起開放民眾領取，現場大排長龍，連婦女都肩上背著皮包，兩手拎著沙包，把轎車當「載卡多」，趕緊載回家堆置防淹水。

市公所準備數十公噸

尼伯特颱風造成台東市幾乎家家戶戶都出現淹水情況，這次莫蘭蒂來勢洶洶，多數市民都有憂患意識，下午兩點開放領取時間未到，清潔隊前已經大排長龍。

市公所準備了數十公噸沙包，以布袋裝成小袋，擔心下雨淋濕沙包，還特別堆置在地下室，一樓則有備用沙堆，隨時補充裝袋。以家戶領取優先，一個人領取數量廿包為限。

一位住在豐年里的婦人，搶得頭香領取沙包，她自己一個人來來回來跑了十趟，將沙包提到停在十多公尺外的轎車，天氣悶熱，衣服都出汗濕了。

多數民眾把轎車當貨車來用，有的行李箱裝不下，還得放到座位上，雖然捨不得，但為了顧房子，只好委曲轎車暫時當小貨車了。

轎車當貨車載回堆置

一位市民說，住了廿多年的透天厝，從沒淹過水，但尼伯特來時，不但馬路積水，差點淹進屋內，連陽台、頂樓都因排水孔被到處飛來的樹葉雜物阻塞，從落地窗縫滲流進屋內，一家人整夜沒睡，在每個樓層掃水，所以，這次不但沙包要放一樓門口，連落地窗也要放。

台東大學學生宿舍從十二日晚間起開始宣導防颱因應措施，請同學清除陽台落葉以防積水，宿舍管理員會同樓長，逐一檢查各寢室門窗並貼妥防颱膠，測試抽水馬達以利正常運作，宿舍大廳已備妥桶裝水，以備不時之需。

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  • 台東市民大排長龍領取沙包。（記者黃明堂攝）

    台東市民大排長龍領取沙包。（記者黃明堂攝）

  • 轎車臨時充當載卡多，行李箱載滿沙包。（記者黃明堂攝）

    轎車臨時充當載卡多，行李箱載滿沙包。（記者黃明堂攝）

  • 肩上背包包，兩手提沙包，趕快回家防颱。（記者黃明堂攝）

    肩上背包包，兩手提沙包，趕快回家防颱。（記者黃明堂攝）

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