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〈台北都會〉105年後新禮廳 擬漲價1.2倍

2016-09-14

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市政府發布「台北市市立殯葬設施及服務收費標準」修正草案，擬定民國一○五年後啟用的禮廳，將依現行價格的一．二倍收費，以「反映成本」。殯葬處表示，目前只有年底將啟用的第二殯儀館新建大樓會受調漲影響。

殯葬處表示，禮廳收費高低，依禮廳大小、使用日期而定，大小分為甲乙丙丁四種等級，使用日期則依熱門程度分為原價日、減價日、加價日三種。而第二殯儀館新建大樓共有三間乙級禮廳、八間丙級禮廳。

舊版乙級禮廳價目依原價、減價、加價日，分別為七五○元、三七五元、一五○○元；丙級禮廳價目分別為六○○元、三○○元、一二○○元，若新草案於台北市議會通過，使用禮廳的價格將會是舊版的一．二倍。

殯葬處長黃雯婷說，殯葬設施價格調漲是為了反映成本，但為避免影響層面過廣，僅擬調漲新建禮廳的使用費。

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  • 第二殯儀館新建大樓禮廳收費，未來可能調漲一‧二倍。（記者張凱翔攝）

    第二殯儀館新建大樓禮廳收費，未來可能調漲一‧二倍。（記者張凱翔攝）

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