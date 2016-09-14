〈台北都會〉救國團捐「劍青」地上物 換8年租約

2016-09-14

〔記者何世昌／台北報導〕《發展觀光條例》今年初增訂「青年旅館落日條款」，限期非營利目的單位十年內取得旅館業登記，否則不得營業。救國團自認非屬一般公司行號，難循程序取得執照，遲早要退出，「劍潭青年活動中心」爭議，索性以「無償讓渡」地上物產權給北市府，換取未來八年租約。雙方已有共識，近日將簽新約。

立法院今年二月增訂《發展觀光條例》第七十之二條，亦即「青年旅館落日條款」。條文指出，事業單位雖以非營利為目的，確因提供特定對象住宿，而有營利之事實者；自增訂條文上路起算十年，須向地方主管機關申請旅館業登記、領取登記證及專用標識，才能營業。

長年經營劍潭青年活動中心的救國團，迄今未領有旅館登記，也沒有申請意願，卻以每年一六八○萬元，向北市府承租八千餘坪市有土地，經營青年旅館。直到市長柯文哲上任後認為「賤租」，將年租金調高為兩千九百萬元，調漲一二二○萬元，還說要收回土地、改闢人工濕地，但救國團抵死不從。

落日條款上路後，救國團尋求解套，主動向市府洽談合作。救國團事業處長尹衍東表示，五月提出合作方案，願以無償捐贈地上物產權方式，換得未來八年租約。

2025年產權無償給市府

雙方達成共識，新版契約已呈報市長室，近日內簽約。工務局官員透露，明年起至二○二四年底，除了草皮、水池，其餘土地續租，因此，租金自現行兩千九百萬元下修為兩千萬元；二○二五年後，救國團的地上物產權無償捐給北市府。

工務局官員表示，青年活動中心地上物由救國團與國產署各持有六十五％、卅五％，二○二五年後，將由北市府與國產署共同持有。未來北市府可按現行規劃保留青年旅社，且以ＯＴ方式委外經營，其餘地上物改作「會展基地」用途。