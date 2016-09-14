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〈台北都會〉沒北圖分館 社子島明年有智慧圖書館

2016-09-14

中洲活動中心二樓改建

〔記者梁珮綺／台北報導〕社子島禁建四十六年，成為台北市邊緣「孤島」，圖書資源稀少，至今甚至連一座北市圖分館也沒有！市圖館長洪世昌表示，今年編列六百萬元預算，將改建社子島中洲區民活動中心二樓為智慧圖書館，預計明年七月啟用。

北市圖目前有五十八座分館、六座智慧圖書館，十二個行政區中，大安、文山區就有總館與十五座分館，圖書資源最豐富；而六座智慧館中，三座以學校閒置空間改建，三座設在捷運站內，分布於中正、大安、松山、士林與信義等區。

據了解，北市圖在社子島上尋求場地設置智慧館已久，本想利用學校閒置空間改建，但遲遲喬不攏，直到最近才塵埃落定，將改建中洲區民活動中心二樓為智慧館，這也將是社子島上第一間公立圖書館。

估明年動工、七月啟用

洪世昌說，六百萬元預算通過後，將於明年初開始動工，三百萬元用於整修、三百萬元設置資訊設備；智慧館的圖書預算，由北市圖編列的購書預算支應，這座近百坪的圖書館，預計明年七月啟用。

不過，智慧圖書館是無人圖書館，有人擔憂安全問題，也有人認為，需要諮詢時找不到人。北市圖則說，學校智慧館有學校職工、保全，捷運智慧館有保全、志工，也都設有監視器、對講機，若有需求可詢問志工。

北市圖於九十五年在捷運西門站設立首座智慧圖書館，隨後逐年在捷運松山機場站、東區地下街設置；同時尋找學校閒置空間改建，一○一年與百齡國小合作，將兩間教室改建為智慧館，一○三年在松山家商設置福德智慧館、一○四年在古亭國中設置古亭智慧館。

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  • 智慧館為無人圖書館，借還書也都採自助式。（記者梁珮綺攝）

    智慧館為無人圖書館，借還書也都採自助式。（記者梁珮綺攝）

  • 智慧館為無人圖書館，進出須使用悠遊卡或智慧閱覽證。（記者梁珮綺攝）

    智慧館為無人圖書館，進出須使用悠遊卡或智慧閱覽證。（記者梁珮綺攝）

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