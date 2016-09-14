〈台北都會〉超商借還書 北市圖擴大合作
上網選書後 到門市取貨
〔記者梁珮綺／台北報導〕借還書不必再專程跑一趟圖書館！台北市立圖書館自一○○年起陸續設置「FastBook全自動借書站」，為了讓「書香」遍及全北市、甚至全台灣，更預計每年找一個點，設置全自動借書站；九月底、十月初也將擴大與超商業者合作，除了原有的還書服務，還可借書。
自動借書站 每年增一處
北市圖副館長王淑滿說，智慧圖書館、市圖一般分館需要較大場地，台北地狹人稠，市圖擬以設置借書站為主要方向，地點選在車站、捷運站等人潮匯集處，如南港車站借書站，年底會完成設置，之後每年增設一處。
全自動借書站外觀類似自動販賣機，內有三排書架，每排有一百卅四本書，在無人使用的情況下，每十分鐘就會由上排至下排依序更動一次，憑借閱證即可借書，無時間限制，廿四小時開放；智慧館則是無人圖書館，須使用悠遊卡或智慧閱覽證進出，自助式借還書，其餘幾乎與一般分館無異。
北市圖目前有八處全自動借書站，分布在總圖、台北車站、松山車站、捷運小巨蛋站、捷運信義安和站、北市府、青少年發展處、內湖三總，讀者可快速自助借書、還書、續借，也可查借書站館藏資料。
北市圖資料顯示，一○三年，全自動借書站有七萬七千五百九十六冊借閱量，去年增為九萬一千一百一十五冊，今年一月至七月則累計五萬四千三百五十六冊，逐年增長。有民眾認為，借書站借還書很方便，也不受時間、地點侷限，有時把書帶到咖啡館看，回家途中若經過有借書站的捷運站，就可直接還書。
在超商借還 要付物流費
此外，原本只能在全家便利商店還書，北市圖今年擴大與其他超商合作，首創借書服務，全台服務據點從原先的七十四個擴增至近萬個，民眾只需負擔物流費用，就可隨心所欲借閱北市圖七百六十三萬餘冊書籍，上網選書、門市取貨。
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