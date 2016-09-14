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〈台北都會〉烤肉囉 八里療養院滿滿中秋味

2016-09-14

〔記者葉冠妤／新北報導〕雖遇上莫蘭蒂颱風攪局，依舊不減八里療養院病友們鬧中秋的興致，昨天療養院舉辦一系列鬧中秋活動，讓無法與家人團圓的住院病友，和工作人員、其他病友們齊聚烤肉、賞景作畫，並展出病友畫作與文學創作，體會濃濃中秋味。

八里療養院院長陳俊鶯表示，配合民俗節慶舉辦應景活動，可以藉此提醒病友們季節的更替，也訓練他們了解相關的民俗風情，除了幫助病友不至於與社會脫節，同時感受到節慶氛圍，也展現病友平日的生活訓練成果。

病友動腦猜謎 展出創作

職能治療師呂碧華說，自己動手烤肉、創作藝術文學作品，還動動腦一起猜謎，對病友來說，都是可以改善功能的職能活動。他以病友小軒為例，小軒在文章裡寫到「不管是怎樣的心情，都會像月亮有圓有缺」，顯現小軒在飽受情緒折磨過程中，嘗試正向解讀自身情緒。

職能治療科主任張自強指出，雖然碰到颱風天，但烤肉向來是病友最期待的活動，全院近三五○名病友，分三個梯次參加，整個院區香氣滿溢。

張自強表示，除了節慶活動，療養院還有庇護性工場、工作隊等多元的訓練，重建病友的生活能力、工作態度及技能等，增加生活現實感，促進或強化病友的獨立自主能力，順利回歸社區。

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  • 八里療養院昨舉辦鬧中秋活動，病友作畫表達期待烤肉、賞月。（八里療養院提供）

    八里療養院昨舉辦鬧中秋活動，病友作畫表達期待烤肉、賞月。（八里療養院提供）

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