〈台北都會〉十三行樂齡遊熱門 報名要快

2016-09-14

〔記者葉冠妤／新北報導〕十三行博物館精心策畫的「週二樂齡日」好玩遊程，即起開放報名！參觀十三行遺址文物、ＤＩＹ鹽沙，還到北投泡湯，專車接送、專人服務，前年推出後，幾乎場場秒殺。

十三行博物館自一○三年推出「週二樂齡十三行」，每年十月到十二月的週二，都會安排一日主題遊程，如「鹽夢暖湯樂遊趣」，上午在十三行博物館參觀、果凍蠟ＤＩＹ，中午在博物館享用午餐，下午專車接送到鹽夢工坊參觀及ＤＩＹ鹽沙，並到北投泡溫泉，原價五百五十元，樂齡優惠價只要三百五十元，每場限額廿人。

十三行博物館至今共推出十一個主題行程，住在桃園的林阿姨表示，她所有主題遊程都參加過，還常常揪團，她認為十三行樂齡日物超所值，「讓我們輕輕鬆鬆出外走走，可以增長知識，最重要的是交新朋友！」即日起歡迎六十歲以上民眾及親友報名，相關活動資訊可上官網查詢。