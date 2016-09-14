〈台北都會〉小臉症姊弟 都是愛心特教師
2016-09-14
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三重區碧華國小特教老師許恆旗和姊姊兩人自幼罹患「小臉症」，但從未自我放棄，大學特教系畢業後在學校擔任特教老師至今，獲得新北市優良特教人員表揚，他的姊姊也在高雄市桃源區興中國小擔任特教老師，姊弟一起關懷特教學童。
許恆旗 獲優良特教人員表揚
今年廿九歲的許恆旗和姊姊許琇雲，兩人受父親遺傳影響，自幼就有「小臉症」，許恆旗說，感謝媽媽沒把兩人鎖在家中，四處打聽相關的身心障礙資源和課程帶兩人去參加，培養正向思考， 讓兩人都能成為對社會有用的人。
許恆旗說自己運氣很好，成長過程都遇到好老師，也少有同學會欺侮他，因為自己的外在缺憾，讓他對身心障礙學童的困難和需求都能感同身受，他曾擔任兩年的聽障巡迴輔導教師，督導員說「永遠不要忘記，因為孩子們有需求，你們才會存在」，這句話對他有很深的影響，也促使他在特殊教育的路上，一直把孩子的需求放在第一。
別只看缺憾 要看孩子的優勢
許恆旗說，他常常告訴家長，不要只看孩子的缺憾與差別，而是要看孩子的優勢，每個孩子都值得用心關懷，就有機會展現他人生的亮點。
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