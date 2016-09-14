〈台北都會〉中秋節健康吃 用飯換月餅

2016-09-14

〔記者翁聿煌／新北報導〕今年中秋節有四天連續假期，民眾如果開懷大吃大喝，恐怕過完節體重增加好幾公斤，雙和醫院營養室組長莊世玟提醒民眾，只要記得中秋飲食三大法則，「用飯換月餅」、「四少一多烤肉法」、「水果大一半，小一個」，就可以快樂安心地歡度中秋團圓佳節，又不用擔心影響健康。

莊世玟說，中秋節不吃月餅好像沒有過節感覺，但廣式月餅的特色為糖、油用量高，因此吃月餅或蛋黃酥，再加杯飲料，很容易八百大卡熱量入肚。

她建議民眾，廣式月餅每天不要超過四分之一個，淺嘗即可，蛋黃酥膽固醇含量偏高，對於需要控制血糖、血脂的病友不可忽視。

水果方面，不只是糖尿病人要控制食用量，怕胖民眾更要節制，把握一次「大一半，小一個」的原則（一個如拳頭大小），就可以快樂安心歡度中秋。