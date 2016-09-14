〈台北都會〉教師會務假被取消 全教總批北市打壓

2016-09-14

〔記者林曉雲、梁珮綺、郭安家／台北報導〕北市政府取消台北市教師會會務假，全國教師總工會昨天召開記者會，高分貝譴責北市政府打壓教師組織，理事長張旭政表示，台北市政府依照「台北市高級中等以下學校教師聘約準則要點」，給予教師會幹部會務假，台北市政府取消會務假明明是毀約，「假轉型正義之名，行打壓之實」。他們要求柯Ｐ把「以轉型正義之名取消會務假『吞回去』」。

對此，教育局表示，監察院於一○三年糾正案指出，教師請公假應合於法定事由，沒有教師可固定減少授課時數的會務假規定，教育部也於同年十月十四日函請各縣市政府教育局，有關教師會幹部處理會務，要依教師請假規則辦理，因此教育局不再核給北市教師會固定減授課時數的會務假。

教育局說明，北市教師會主管機關為社會局，幹部如需請假處理會務，應依教師請假規則辦理，而台北市教師職業工會主管機關為勞動局，會務假依工會法第卅六條第一項規定，工會的理事、監事在工作期間內有辦理會務必要者，得與雇主約定，由雇主給予一定時數公假。

台北市長柯文哲表示，已授權教育局處理此事，由教育局對外妥善說明。

但張旭政表示，監察院的糾正案旨在教師會會務假法定程序不完備，意即本應在法律條文內明定的會務假規定，教育部卻僅以行政規則予以規範，真正的轉型正義是要推動修改教師法，明定教師會的會務假，在法律未明定之前，以聘約協商是符合法律規定的處理方式。