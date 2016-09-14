| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫 強颱暴風圈進入恆春半島 風速破17級！ 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉《小辭典》市立學校校長遴選制度

2016-09-14

北市大：全國唯一市立大學，校長遴選依《大學法》與《台北市立大學組織規程》進行，新設學校須由教育局推派二名代表報教育部擇聘；續任校長依《市大校長續任評鑑作業要點》聘請專家學者組評鑑小組評鑑；新任校長由學校代表、校友代表、市府代表、社會公正人士組遴選委員會評選。

高中職：依教育部所訂《高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法》進行，無論新任、連任、轉任，皆由教育局代表、專家學者、校長代表、教師組織代表、家長團體代表、出缺學校老師、家長代表組遴選委員會評選。

國中小：依《台北市國民中小學校長遴選自治條例》進行，無論新任、連任、轉任，皆由家長代表、專家學者、教師代表、校長代表、市府代表組遴選委員會評選。（記者梁珮綺）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
鶯歌鳳鳴淹水苦 換排水管還要等

鶯歌鳳鳴地區每逢大雨便出現排水不良的問題，鳳鳴國中、鳳鳴派出所都曾遭水淹，議員蘇有仁要求水利局解決，目前已規劃鶯桃路四一三巷、鶯桃路六六八巷…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：〈台北都會〉《小辭典》市立學校校長遴選制度


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.