〈台北都會〉《小辭典》市立學校校長遴選制度

2016-09-14

北市大：全國唯一市立大學，校長遴選依《大學法》與《台北市立大學組織規程》進行，新設學校須由教育局推派二名代表報教育部擇聘；續任校長依《市大校長續任評鑑作業要點》聘請專家學者組評鑑小組評鑑；新任校長由學校代表、校友代表、市府代表、社會公正人士組遴選委員會評選。

高中職：依教育部所訂《高級中等學校校長遴選聘任及辦學績效考評辦法》進行，無論新任、連任、轉任，皆由教育局代表、專家學者、校長代表、教師組織代表、家長團體代表、出缺學校老師、家長代表組遴選委員會評選。

國中小：依《台北市國民中小學校長遴選自治條例》進行，無論新任、連任、轉任，皆由家長代表、專家學者、教師代表、校長代表、市府代表組遴選委員會評選。（記者梁珮綺）