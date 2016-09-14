〈台北都會〉北市大校務會議投票 戴遐齡續任

2016-09-14

評鑑結果為「待改善」 投票卻一面倒

〔記者梁珮綺／台北報導〕教育局長湯志民昨公布，台北市立大學評鑑結果為「待改善」，但經校務會議投票結果，校長戴遐齡確定續任。

北市大昨召開校務會議，會中由代表進行投票，決定戴遐齡是否續任，七十九名校務會議代表中，有七十六人出席，最後以六十九票同意票、六票不同意、一票無效通過續任案，湯志民表示，將依大學法及台北市立大學組織規程，簽請市長柯文哲核定。

北市大前身為台北市立教育大學與台北市立體育學院，兩者於民國一○二年合併，戴遐齡為北市大第一任校長，第一任期至明年七月底，因戴與市府、議會關係不佳，傳教育局曾派員勸退，希望她放棄續任，由於戴表達續任意願，市府依程序聘請專家學者組評鑑小組，對其評鑑，評鑑結果在九月六日送到校務會議代表手上，代表可參考結果來投票。

湯志民表示，評鑑結果為「認可通過」與「待改善」二種，小組為七名專家學者組成，針對戴遐齡整體治校理念、所提的治校願景與承諾、現任任期內的治校結果、續任任期的規劃四大面向進行評鑑，結果為「待改善」，希望學校盤點、加強校內優勢，特別是教學實務面。

教局對北市大有期許 盼多協助世大運

湯志民說明，市北教大、台北體院合併前在教育、體育領域都是一等一的學校，以體育為例，台北體院過去招收到很好的學生，與市北教大合併後，對體育人才的吸引力沒有以前那麼強，北市大應確實了解對自己體育重點發展為何，但這些在報告書上完全沒有看到，且北市明年要舉辦世大運，所有大學中只有北市大為市立，更肩負將世大運辦好的責任。

北市府發言人林鶴明表示，市長確實對北市大校長人選有其想法，認為北市大與市府連結不夠多，合作應可更密切，相關勸退、勸進消息很多，不過，柯尊重大學校長遴選機制，並未介入。

對此，戴遐齡說，北市府為指導單位、議會為監督單位，「如果市府覺得我們做得不夠，會更虛心改進，看如何讓府會與學校關係更連結。」她也強調，長期願景為帶領學校邁向世界五百大，會先完成中期目標，讓學校列入亞洲三百大名單，並加強一系一特色。