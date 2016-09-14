〈台北都會〉歷史共業 廠商盼一次繳清權利金
2016-09-14
〔記者黃建豪／台北報導〕柯市府昨拍板決定整頓內湖科技園區夾層違建，明年七月一日開始強拆。消息傳出後，立刻引起內科廠商反彈，內湖科技園區發展協會理事長王仁芬表示，內科夾層違建是「歷史共業」，建議市府研議讓廠商以一次繳清權利金方式來解決，否則「每次執政者換人，就重新罰一遍」。
王仁芬說，內科建物之所以有夾層違建，是當年規劃內科園區時，只是想把對社區環境較具污染的廠商集中在內湖，最初是要做為輕工業區，由於建物本來想做成工廠的型態，為了方便堆貨，建蓋過程中都儘量挑高設計，後來才轉變為辦公大樓，所以大多數內科建物都有夾層。
王仁芬表示，當年統計時，有將近九成的內科建物，都是夾層違建，從前任市長馬英九時代到郝龍斌時代，市府都與內科廠商有相當程度的溝通理解，雖然柯市府也曾找內科廠商溝通，但當時並未取得共識，如今現任市長柯文哲未與廠商妥善溝通，就倉促決定的做法實在不妥，將在匯集廠商意見後，一併向市府提出異議。
王仁芬也說，當年郝龍斌市長時代，就曾對夾層違建祭出罰則，如今柯市府又要罰，甚至揚言強拆，對廠商而言相當沒穩定性，因此建議市府研議讓廠商以一次繳清權利金方式來解決，也希望市府能先暫緩決定，和廠商面對面瞭解內科夾層違建的歷史背景。
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