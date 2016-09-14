〈台北都會〉內科園區大樓違規夾層 明年7月開拆

2016-09-14

〔記者何世昌／台北報導〕台北市內湖科技園區以工業為主，後轉型為企業總部，導致各大樓違規夾層問題多，但因內科涉及每年四兆產值、茲事體大，前市長郝龍斌決定延緩處理，只要結構無虞者列管十年。如今「十年大限」明年七月到期，市長柯文哲昨早通過「台北市內湖科技園區夾層違建執行計畫」，至今仍列管的一四七件違建夾層建築，必須限期改善或補辦建照，逾期未改善者將處五千元至十二萬元怠金，並於明年七月一日起開始強制拆除。

產業別放寬 違建曾多達400件

內湖科技園區前身為「輕工業區」，一九八三年北市府將此處公告為「內湖輕工業用地都市計畫」，僅允許廠辦進駐，為了讓廠房高度足以配置廠房設備與機具，營造廠特別採用挑高設計，各樓層樓高至少四公尺至六公尺。一九九九年起，時任市長馬英九修正「台北市內湖輕工業區輔導管理辦法」逐步放寬各行業別進駐；二○○二年，輕工業區公告變更為「台北內湖科技園區」開放餐飲業、企業營運總部進駐。

長期關注此案的台北市議員黃珊珊說明，輕工業退出內科後，新進駐業者為了有效利用樓高，紛紛改為夾層。馬市府時期，有業者遭舉報是「違建夾層」，經建管處清查後，發現多達四百餘件違建夾層，但考量內科正值萌芽期、暫擱不處理；直到二○○七年，郝市府才提出專案計畫：結構無虞者、提報北市府列管，限期十年補辦建照得就地合法。

9年後仍有147件違規使用

建管處表示，「夾層」屬增額樓地板面積、須計入「容積率」；九年來，少數使用人已自行拆除、搬遷，或將剩餘容積用於夾層，列管數量自原先兩百餘件降為一四七件。其餘列管案件則因大樓容積率早已用罄，若非另外購入，否則無法改善。

十年大限 違規者最重罰12萬

「十年大限」—明年七月到期，柯市府今年召開三次府級會議草擬「台北市內湖科技園區夾層違建執行計畫」，昨早通過市政會議。建管處發言人洪德豪指出，執行計畫實施後，將書面通知違建夾層所有人，限期六個月內委託開業建築師補辦建造執照；若容積已用罄、無法即刻變更者，違建所有人另行購入容積，並得協同全體土地所有權人辦理「容積移轉」，經建照變更後即可就地合法。整合未果者，限期內自行拆除，否則依《行政執行法》第卅條，視違建規模按月加重處罰五千元以上、十二萬元以下怠金。

洪德豪說，遭罰後，仍遲未改善或無法補照者，明年七月一日起，排序執行強制拆除作業，並收取拆除費用。