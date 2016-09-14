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〈台北都會〉輔大研究幸福指數 號召萬人參與

2016-09-14

〔記者葉冠妤／新北報導〕你幸福嗎？輔仁大學昨宣布將與美國史丹福大學進行為期六年的「幸福感」跨國合作，深入了解台灣人的幸福指數，並探討影響幸福感的因素，建立系統性測量幸福感的方法，預計招募一萬名卅至七十歲的新北市民參與研究。

輔大校長江漢聲指出，全球目前共三個國家進行幸福感研究，除發起的美國史丹福大學，還有中國的浙江大學，第三個就是台灣的輔仁大學。他解釋，由於輔大深耕新莊、五股、泰山社區，加上中研院正在進行的「台灣人體生物資料庫」計畫於輔大設站，因此成為史丹福的合作對象。

海量資料研究中心主任孫建安表示， 此計畫是為期六年的追蹤研究，針對新北市居民進行幸福感問卷調查、健康檢查、體質評估、檢體收集等，收集民眾的飲食、體能、睡眠狀態，特別也採用了舌診、脈診中醫體質檢測，而透過跨國資料，也能觀察文化、環境與基因對幸福感的影響。

參與研究的民眾可獲好禮，諮詢專線（02）2905-6727輔大海量研究中心蔡小姐。

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  • 輔大將展開新北市居民的幸福感研究，其中特別也採用了舌診、脈診的中醫體質檢測。（記者葉冠妤攝）

    輔大將展開新北市居民的幸福感研究，其中特別也採用了舌診、脈診的中醫體質檢測。（記者葉冠妤攝）

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