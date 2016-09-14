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〈台北都會〉鶯歌鳳鳴淹水苦 換排水管還要等

2016-09-14

〔記者張安蕎／新北報導〕鶯歌鳳鳴地區每逢大雨便出現排水不良的問題，鳳鳴國中、鳳鳴派出所都曾遭水淹，議員蘇有仁要求水利局解決，目前已規劃鶯桃路四一三巷、鶯桃路六六八巷等排水改善工程，水利局盼向中央爭取千萬經費協助改善。

蘇有仁指出，鳳鳴地區在今年幾場大雨中，淹水情況相當嚴重，鶯桃路四一三巷至永和街口，無法宣洩豪大雨量，且巷內側溝有涵管「大接小」情形，水利局規劃在巷口施做陰井，埋設涵管接至雨水下水道系統，並請清潔隊清疏道路側溝。

鶯桃路六六八巷淹水改善工程，則由水利局提案向經濟部水利署爭取補助，經費約一千一百萬元，計畫已於八月通過初審。

須等台電重新埋管才能施工

鶯歌高職旁、中正三路一五六巷口，也是易淹水地帶，鶯歌區長胡合鎔表示，經多次會勘發現，該巷口原有涵管口徑不夠大、年代久遠，且路面上方就是高速公路，當初建設時並未考慮到排水斷面不足的問題，目前已要求高速公路局研議改善，並規劃設置新涵管，但涵管汰換工程涉及多家公、私有線路，尤其台電在當地埋設高壓電纜，須待台電花費約三至六個月時間，重新埋管後才能施作新涵管。

公所將隨時監測雨量，並配置抽水機及沙包，嚴防涵管汰換前，再度發生淹水情形。

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  • 鶯桃路668巷常淹水，水利局已提案要求中央補助改善排水設施。（蘇有仁服務處提供）

    鶯桃路668巷常淹水，水利局已提案要求中央補助改善排水設施。（蘇有仁服務處提供）

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鶯歌鳳鳴淹水苦 換排水管還要等

鶯歌鳳鳴地區每逢大雨便出現排水不良的問題，鳳鳴國中、鳳鳴派出所都曾遭水淹，議員蘇有仁要求水利局解決，目前已規劃鶯桃路四一三巷、鶯桃路六六八巷…

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