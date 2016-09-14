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〈台北都會〉青菜漲快5成 今天還會更貴

2016-09-14

〔記者葉冠妤／新北報導〕中秋遇上強颱莫蘭蒂，新北市菜價漲翻，新北市果菜運銷公司指出，葉菜類價格平均漲三至五成，空心菜更漲到八成，玉米、青椒等中秋烤肉應景蔬菜也都漲，預期今天會再續漲。

根據果菜運銷公司統計，昨蔬菜價格平均每公斤廿七．五元，上週日每公斤十九．二元，相較之下上漲四十三％。水果昨平均價則是每公斤卅四．四元，較上週日的平均價格四十．七元，反而跌了十五％。

果菜公司副總經理郭榮瑞表示，受颱風預期心理影響，昨天蔬菜進貨量比平常多三成，蔬菜價格也上揚，其中高麗菜漲三、四成，地瓜葉漲五成，空心菜則漲最兇，漲到八成；而中秋應景的青椒、茭白筍、絲瓜、玉米等蔬菜，則以漲了五、六成的青椒漲幅最大，菇類則因不受天候影響，價格穩定。

此外，水果需求已提前於上週反映在市場行情，受颱風影響不多，這週普遍降價，文旦柚價格至少降價一成。郭榮瑞說，預期今天蔬菜會再有一波漲幅，中秋節過後，價格才會慢慢回穩。

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  • 強颱莫蘭蒂來襲，民眾趕緊搶購蔬果。（記者葉冠妤攝）

    強颱莫蘭蒂來襲，民眾趕緊搶購蔬果。（記者葉冠妤攝）

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