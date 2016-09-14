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〈台北都會〉新北防颱防大雨 山區河濱視情況撤離

2016-09-14

〔記者何玉華、張安蕎、鍾泓良、翁聿煌／新北報導〕強烈颱風莫蘭蒂襲台，新北市雖然預估在暴風圈外，影響不大，但位於迎風面，還是會有大雨，昨天各區仍積極進行防颱工作，準備沙包、清理水溝，山區及河濱部落居民將視情況進行預防性撤離。

修樹清溝 沙包、抽水機待命

根據中央氣象局的預測，莫蘭蒂的路徑受太平洋高壓主導，往南修正從恆春附近經過，中心並不會登陸；天氣風險公司初判莫蘭蒂往西北西朝巴士海峽移動，對新北市影響不大。市長朱立倫表示，颱風雖不一定會到新北市，但各單位、區公所需做好防颱工作。

農業局綠美化景觀處昨天展開路樹修整，環保局則派員清理側溝。板橋區公所副區長陳君瑞表示，板橋七十二台抽水機及工程車輛已整備完畢，當災害應變中心一級開設時就會佈設到浮洲、社後、板橋區公所及民生橋工務課，隨時因應災情。

土城區長楊志宏表示，易積淹水路段如和平路、金城路二段四十六巷等皆已完成清淤及溝渠巡查，昨日加強巡檢大安水門、成功水門、金城路永豐路清水路口、中正路金城路口旁停車場內的箱涵及側溝。

樹林區公所工務課長張伯碩指出，轄區內八個地下道已配置固定式抽水機具，另備有三十台移動式抽水機因應。

三峽區長陳健民表示，三峽部分里位處深山，國軍已派遣聯絡官進駐公所，警消單位及救災廠商亦準備就緒，隨時待命。鶯歌區長胡合鎔指出，山區隨時注意雨勢，必要時將要求山區及河濱部落居民預防性撤離。

烏來鄰里廣播 呼籲提高警覺

山區的烏來、新店、坪林區都已經加強預防，烏來區公所秘書林昭賢說，去年蘇迪勒颱風造成烏來山區道路損害嚴重，已透過鄰里廣播，請居民提高警覺。

新店區長林煌源說，新店溪沿岸的低窪地區，包括溪洲部落、小碧潭部落等地，一旦雨量及水位達到標準，就會進行疏散。坪林區長呂學記說，區公所已就易坍方的道路聯繫廠商待命，萬一道路中斷可即時搶通。

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  • 綠美化景觀處進行路樹修剪、疏枝，避免風大造成傾倒。（記者何玉華攝）

    綠美化景觀處進行路樹修剪、疏枝，避免風大造成傾倒。（記者何玉華攝）

  • 土城公所準備了5千多個沙包，供民眾索取。（記者張安蕎攝）

    土城公所準備了5千多個沙包，供民眾索取。（記者張安蕎攝）

  • 莫蘭蒂颱風來勢洶洶，清潔隊員加強清側溝，預防積淹水。（記者何玉華攝）

    莫蘭蒂颱風來勢洶洶，清潔隊員加強清側溝，預防積淹水。（記者何玉華攝）

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