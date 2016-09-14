| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫 強颱暴風圈進入恆春半島 風速破17級！ 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉消防特搜隊訓畢返隊 恰救路倒男

2016-09-14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防局特種搜救隊人員，昨天下午在南投縣內政部消防署訓練中心結束特種搜救訓練的返隊途中，在鄉間小路溝渠旁發現一名路倒男子，經檢查已無呼吸、心跳，隨即施予CPR急救，再由當地消防人員後送到醫院；該名男子後來幸運地恢復生命徵象，而這起意外也宛如臨時加場的急救訓練。

縣消防局表示，特種搜救隊人員昨天下午4點返隊途中，在草屯鎮的一處鄉道溝渠旁發現這名路倒男子；雖然經過嚴格的訓練之後，消防人員身心相當疲憊，但仍盡力輪替持續為男子施予CPR急救。

隨後交由當地消防人員後送到醫院，特搜人員再趕回新竹縣，準備防颱整備工作。結果在回程路上即接獲醫院通知，該男子已恢復了生命徵象，也為這次受訓畫下完美的句點。

廣告
  • 新竹縣政府消防局特種搜救隊人員，昨天結束在南投縣的訓練返隊途中，在鄉間溝渠旁救回一名路倒男子。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣政府消防局特種搜救隊人員，昨天結束在南投縣的訓練返隊途中，在鄉間溝渠旁救回一名路倒男子。（新竹縣消防局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
長庚醫院周邊交通打結 議員會勘

每到上下班時間，基隆市長庚醫院周邊交通就會大打結，新完工的城上城社區最近裝潢廠商施工，出入車輛增多，議員秦鉦昨天下午會勘，盼能為日益惡化的交通壅塞解套。秦鉦表示，新完工的城上城社區內部規劃一千八百七十…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：〈北部〉消防特搜隊訓畢返隊 恰救路倒男


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.