〈北部〉消防特搜隊訓畢返隊 恰救路倒男

2016-09-14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防局特種搜救隊人員，昨天下午在南投縣內政部消防署訓練中心結束特種搜救訓練的返隊途中，在鄉間小路溝渠旁發現一名路倒男子，經檢查已無呼吸、心跳，隨即施予CPR急救，再由當地消防人員後送到醫院；該名男子後來幸運地恢復生命徵象，而這起意外也宛如臨時加場的急救訓練。

縣消防局表示，特種搜救隊人員昨天下午4點返隊途中，在草屯鎮的一處鄉道溝渠旁發現這名路倒男子；雖然經過嚴格的訓練之後，消防人員身心相當疲憊，但仍盡力輪替持續為男子施予CPR急救。

隨後交由當地消防人員後送到醫院，特搜人員再趕回新竹縣，準備防颱整備工作。結果在回程路上即接獲醫院通知，該男子已恢復了生命徵象，也為這次受訓畫下完美的句點。