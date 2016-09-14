〈北部〉發展原鄉特色農作 學者分享經驗

2016-09-14

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮區農業改良場昨日舉辦「原鄉特色作物與傳統文化產業創新發展」國際研討會，多名國內外學者齊聚花蓮發表研究成果，並與當地農友進行經驗分享，來自日本的伊能博士，在越南花了三年時間建立五種原生稻作「種原庫」，盼能再與台灣農友合作，讓未來稻作擁有更多樣性的選擇。

花蓮農改場長黃鵬說，近年積極盤點宜花潛力部落作為輔導目標，致力復耕原鄉作物，並轉型成有機農耕，讓部落族人深受感動，除逐漸發展出特色農作，更吸引原鄉青年返回故居，重振部落農特產業。

他強調，研討會邀請國內外學者及原鄉部落工作者分享農作經驗，針對部落特色作物進行種原蒐集與價值開發，強化原鄉文化與農業的連結性，不僅能夠保留部落尊重自然土地的核心，還可以進一步轉型原產銷方式，附加更多產業價值。

嘉義大學教授洪進雄說，原住民產業比重雖低，但只要選「對的作物」加以評估發展，還是能夠創造出亮點產業；日本伊能博士則說，蒐集愈多稻作原生性狀，未來若面臨病蟲害或需增產時，就能進行配對混種，增加糧食多樣性，避免陷入糧食危機。