〈北部〉兆豐農場被檢舉 防疫所：沒發現虐待
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮新光兆豐農場動物園被民眾檢舉有虐待動物，花蓮縣府動物防疫所、縣府農業處昨大動作稽查，農場拿出長肉瘤駱駝的醫療紀錄，強調都有妥善照顧。有獸醫身分的動物防疫所股長沈家益說，實際到場發現駱駝、驢子及北極狐、浣熊等動物，活動狀況良好，且傷口也有噴藥處理。
他說，由於農場經常被檢舉，未來將每季到農場稽查一次；另外，也要求場方提供斃死禽鳥當天的工作處理紀錄、改善鳥園區的排水。
兆豐農場被臺灣動物社會研究會、立委蔡培慧指控虐待動物，沒有提供受傷動物妥善醫療，包括駱駝長出「肉瘤」、傷口還有蒼蠅，驢子、馬匹身上都有傷口遭蒼蠅攻擊；鳥園區有斃死禽鳥三隻卻沒有馬上處理，有傳染疫病之虞；北極狐大熱天躺在水泥地奄奄一息等。
對此，花蓮縣動物防疫所及農業處保育林政科昨聯合稽查兆豐農場。先是到駱駝區查看，長瘤的「單峰駱駝」食慾及活動力未受影響、肯讓工作人員靠近甚至撫摸肉瘤。
農場副理王建章拿出醫療紀錄說，這頭單峰駱駝已有二十五歲算是「年邁」，牠在一百年六月就被場方發現有長瘤，腫瘤去年底開始才顯著變大，也因活動時摩擦到產生外傷，每天都有給泰利素噴霧劑，但因活動緣故反覆破皮。
他說，今年六月獸醫就建議加「保定架」，讓駱駝不要隨意動傷口，但重達數百公斤駱駝「一下子就掙脫用C型鋼訂製的保定架」，且國內缺乏治療大型草食獸經驗的獸醫，已向臺北市立動物園求助，近期內園方會派獸醫到花蓮評估手術事宜。
王建章也說，鳥園區九月二日因前一天午後雷陣雨，致鳥園區雞隻因衰弱失溫導致暴斃，隔天早上就處理鳥屍，未拖延處理。
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