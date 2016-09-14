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〈北部〉「媽媽不會放棄你」一句話讓毒犯更生

2016-09-14

〔記者王錦義／花蓮報導〕十五歲開始全身刺青、十八歲碰毒，現年三十五歲的更生人盧家榮，過去有十五年的時間在監獄中度過，但他目前就讀國立大學二年級，因為媽媽的一句話：「我不會放棄你的」，讓他用行動向母親證明：「我知道過去錯了，而且現在重生了！」

重拾書本 考上國立大學

盧家榮昨受法務部矯正署花蓮監獄邀請，「再度」入監跟過去的「同學」們分享出獄後「喜樂重生」的過程，他說，真的很感謝生命中很多的貴人，在他挫折想放棄的時候，伸出手拉他一把，尤其是典獄長劉世添、慈濟的師姊，鼓勵他重拾書本，他寫了一箱又一箱的參考書，考了快跟他身高差不多高度的模擬考卷，最後順利考上國立大學健康休閒系，讓他現在的人生有了一百八十度的翻轉。

為了省錢 來回騎50公里單車上學

「剛進入大學就讀的前半年，人生陷入低潮跟徬徨」盧家榮說，考上大學後跟社會脫節太久，連電腦都不懂，老師上課說把作業上傳到雲端就好，他心想：「什麼是雲端？」而且唸書很需要錢，他經濟狀況不好，為了省錢，他每天從宜蘭大里騎腳踏車到學校，來回約五十公里，不到一年就騎壞兩台車，他說，除了省錢，也可以練耐性，剛開始時曾一邊騎一邊哭：「我追求的是什麼？」但他體悟人生就是在磨難中鍛鍊自己，學會面對挫折。

盧家榮回憶荒唐的過去說，十五歲時就開始刺青，除俗稱「半件」（上半身）十八歲因圈子內都在吸毒，就跟著一起吸，之後為了毒品，開始搶劫、偷竊，整個價值觀都扭曲。可是，在他被抓到剛入監沒多久，有次母親來看他，問他這次要關多久，他回說：「十五年吧！」母親心一揪，忍著淚說：「媽媽不會放棄你的，你也不要放棄自己，我會顧好自己身體，一定等你出來」他才突然頓悟「過去的自己在幹麻？」。

盧家榮擔心身體不好的母親生病，想到媽媽在監獄外不放棄的等待他，因此在監獄中努力的表現良好，爭取假釋機會，前年更參加監獄內的升學考試專班，去年順利考取。昨天學校系主任廖宗甫也陪同盧家榮一起「回母校」演講，他說，盧家榮在學校表現相當優秀，不僅成績是在同學間名列前茅，而且還通過自行車、獨木舟及飛行傘三項專業教練證照，因為人生經歷比較多，在學校也常扮演同學的「推手」幫助年輕的同學，是相當認真的學生。

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  • 更生人盧家榮昨受法務部矯正署花蓮監獄邀請入監跟過去同學們分享出獄後「喜樂重生」的過程展現自信的笑容。（記者王錦義攝）

    更生人盧家榮昨受法務部矯正署花蓮監獄邀請入監跟過去同學們分享出獄後「喜樂重生」的過程展現自信的笑容。（記者王錦義攝）

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標題：〈北部〉「媽媽不會放棄你」一句話讓毒犯更生


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