〈北部〉「媽媽不會放棄你」一句話讓毒犯更生
〔記者王錦義／花蓮報導〕十五歲開始全身刺青、十八歲碰毒，現年三十五歲的更生人盧家榮，過去有十五年的時間在監獄中度過，但他目前就讀國立大學二年級，因為媽媽的一句話：「我不會放棄你的」，讓他用行動向母親證明：「我知道過去錯了，而且現在重生了！」
重拾書本 考上國立大學
盧家榮昨受法務部矯正署花蓮監獄邀請，「再度」入監跟過去的「同學」們分享出獄後「喜樂重生」的過程，他說，真的很感謝生命中很多的貴人，在他挫折想放棄的時候，伸出手拉他一把，尤其是典獄長劉世添、慈濟的師姊，鼓勵他重拾書本，他寫了一箱又一箱的參考書，考了快跟他身高差不多高度的模擬考卷，最後順利考上國立大學健康休閒系，讓他現在的人生有了一百八十度的翻轉。
為了省錢 來回騎50公里單車上學
「剛進入大學就讀的前半年，人生陷入低潮跟徬徨」盧家榮說，考上大學後跟社會脫節太久，連電腦都不懂，老師上課說把作業上傳到雲端就好，他心想：「什麼是雲端？」而且唸書很需要錢，他經濟狀況不好，為了省錢，他每天從宜蘭大里騎腳踏車到學校，來回約五十公里，不到一年就騎壞兩台車，他說，除了省錢，也可以練耐性，剛開始時曾一邊騎一邊哭：「我追求的是什麼？」但他體悟人生就是在磨難中鍛鍊自己，學會面對挫折。
盧家榮回憶荒唐的過去說，十五歲時就開始刺青，除俗稱「半件」（上半身）十八歲因圈子內都在吸毒，就跟著一起吸，之後為了毒品，開始搶劫、偷竊，整個價值觀都扭曲。可是，在他被抓到剛入監沒多久，有次母親來看他，問他這次要關多久，他回說：「十五年吧！」母親心一揪，忍著淚說：「媽媽不會放棄你的，你也不要放棄自己，我會顧好自己身體，一定等你出來」他才突然頓悟「過去的自己在幹麻？」。
盧家榮擔心身體不好的母親生病，想到媽媽在監獄外不放棄的等待他，因此在監獄中努力的表現良好，爭取假釋機會，前年更參加監獄內的升學考試專班，去年順利考取。昨天學校系主任廖宗甫也陪同盧家榮一起「回母校」演講，他說，盧家榮在學校表現相當優秀，不僅成績是在同學間名列前茅，而且還通過自行車、獨木舟及飛行傘三項專業教練證照，因為人生經歷比較多，在學校也常扮演同學的「推手」幫助年輕的同學，是相當認真的學生。
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