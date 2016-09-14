〈北部〉300漁船返港避風頭 海岸管制

2016-09-14

〔記者王峻祺、王錦義／花蓮報導〕氣象局發布強颱莫蘭蒂海上及陸上颱風警報，路徑雖持續往南下修正，但因暴風半徑強大，花蓮也被列入警戒區，逾三百艘漁船昨日下午已陸續返回花蓮漁港，其中還有一艘客輪緊急申請進港避颱，海巡署則在沿岸拉起封鎖線，並趕在入夜前協助安置卅五名中國籍漁工。

另外，花蓮縣消防局災害應變中心昨晚七點召開「莫蘭蒂颱風花蓮縣災前整備會議」縣長傅崐萁九點多宣布今天全縣停止上班上課，籲請鄉親務必配合撤離工作，並做好防颱措施。

黃色警戒潛勢溪流區 已預防性撤離

縣長傅崐萁裁示，花蓮縣鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉及秀林鄉等黃色警戒潛勢溪流地區，及萬榮鄉及卓溪鄉等山地鄉，已於昨天晚上十時前完成預防性撤離，各公所及軍方將協助所有低漥地區及潛勢溪流保全戶撤離，縣府社會處並確保六鄉鎮收容所物資充足，消防局及警察局則保持聯繫，提供支援。

依歷年淺勢區規劃預置兵力地點十八處，派遣兵力二百卅員、機具計九類卅一輛，協助實施民眾撤離。各營區待命兵力計二千二百餘人，情蒐官及預置兵力已進駐各鄉鎮市公所，協助災害搶救工作。

九成訂房率陸續退訂

中秋連假遇上「莫蘭蒂」颱風攪局，連帶影響花蓮訂房率，民宿協會理事長陳秉忠說，原定假期高達九成訂房率，但自前日起，客人陸續退訂，至昨晚已超過二成，實際住宿率可能還會往下降。

由於部分遊客已抵達花蓮，知名七星潭海岸風景區還是聚集許多民眾遊憩觀浪，海巡署第八三岸巡大隊昨在氣象局發布陸警後，立刻拉起管制線進行勸離；另進駐在花蓮漁港的漁船，也已加裝纜繩固定，避免船隻因風浪太大碰撞損傷。

觀光客輪臨時申請入港

花蓮縣政府農業處漁牧科長黃耀興說，為防範風雨造成海上漁船作業危害，海警發布後漁港陸續湧入漁船及小筏，勢必提前做好防颱因應，另有一艘近百噸的「墾丁之星」觀光客輪，則是臨時申請入港停泊避颱。

花蓮漁港安檢所長賴銘琦說，目前除在沿岸拉起封鎖線並加派人員管制外，已協助安置八船、共卅五名中國籍漁工，暫時留宿於花蓮漁會向日廣場二樓，待氣象局解除颱風警報後，再安排登船作業。

中橫公路段預警性封閉

中橫公路大禹嶺至太魯閣段，沿線尚有部分災害路段未完成復建工程，公路總局為顧及用路人行車安全並配合太魯閣國家公園封園，昨晚夜間十一時起實施預警性封閉道路，民眾應避免颱風期間強行入山。

花蓮林區管理處轄內池南、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館等地，則同步進行休園管制；吉安警分局轄區銅門、水源派出所，也在陸警發布後開始管制入山，未來將視天候狀況解除管制。

莫蘭蒂颱風外圍環流可能為花蓮帶來龐大雨勢，花蓮市公所不敢掉以輕心，利用尚無風雨的時間，檢查各抽水站機具並加強市區排水溝疏通，市長魏嘉賢呼籲民眾切勿到海邊觀浪，做好防颱準備，以保障生命安全。民眾也可透過「行動水情App」，關心住家附近積水情況。