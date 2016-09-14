〈北部〉中秋酬神 四結福德廟獻米龜

2016-09-14

3千包白米堆疊 節後送弱勢

〔記者江志雄／五結報導〕五結鄉四結福德廟中秋五穀大神龜，昨天舉辦開光點睛儀式，做為中秋節土地公酬神祭品，三千包袋裝白米堆疊的大神龜，總重七千八百公斤，預計十九日拆解發送給弱勢家庭。

中秋五穀大神龜由五結鄉農會的五農袋裝米堆疊而成，長八公尺、寬七公尺、高一．三公尺，包括五公斤裝一千四百包、半公斤裝一千六百包，共三千包白米堆疊而成；由四結福德廟志工、社區理監事二十餘人耗時一天，工作人員運用巧手，設計成神龜造型。

開光點睛儀式由興中國中舞獅表演拉開序幕，當地華國幼兒園小朋友在老師帶領下，到場戶外教學，幼童搶著與大神龜合照；縣議會議長陳文昌、五結鄉長簡松樹、縣議員黃適超、張明華，四結福德廟主委高志肇聯合向土地公參拜，祈求風調雨順。

高志肇說，中秋節過後將拆解大神龜，袋裝米送給社區獨居老人、貧困家庭及弱勢團體，幫助需要幫助的人。