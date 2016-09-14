〈北部〉三星安農溪畔 打造「公園高爾夫」

2016-09-14

爭取850萬經援 11月發包施工

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕風靡日本的「公園高爾夫」將現身三星鄉安農溪畔，宜蘭縣政府爭取八百五十萬元經費，將在安農溪高灘地建造尾塹公園高爾夫球場，讓老、中、青三代免費在安農溪青青草地上同樂。

一支球桿一顆球 老少同樂

縣府在安農溪規劃「安農溪水綠鄉村遊憩據點」，打造平民公園高爾夫球場，計畫運用第一河川局已經整治綠化的高灘地，形塑「健康之河」安農溪，預計最快十一月發包施工。

「公園高爾夫球」是在一九八三年發源於北海道的運動，只需要一支球桿和一顆球就可以玩，玩家在高低起伏的草皮地，將球推桿進洞，日本已有一千多處球場，礁溪老爺酒店五年前建造首座公園高爾夫球場，吸引許多遊客，具有觀光效益。

縣府工旅處長陳長偉說，三星安農溪是非常漂亮的河川，議長陳文昌也很重視安農溪發展，目前泛舟、自行車、健行、慢跑等運動在當地都相當熱門。

工旅處規劃安農溪發展計畫，向觀光局爭取到八百五十萬元，將打造免費的平民公園高爾夫，希望為宜蘭帶來老少咸宜的運動。