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〈北部〉頭城鎮有地賣郵局 代表會通過
2016-09-14
成立監督小組關注賣地款用途
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕頭城鎮民代表會昨天召開臨時會，以五比三表決通過行政區用地讓售中華郵政案，不過代表會將成立監督小組，監督公所對售地款的運用；鎮長曹乾舜表示，很高興售地案通過，將全力配合監督小組，代表蔡財丁則對表決通過結果失望，不排除號召鎮民抗議。
公所讓售給中華郵政的行政區用地約六○五坪，位於新蓋的公所旁，由於代表蔡財丁、楊碧村等人反對，縣議員蔡文益也曾帶領鎮民前來代表會抗議，該案於上個會期遭到保留，要求公所提出明確說明，並與地方充分溝通。
反對賣鎮產 代表醞釀發動抗議
鎮代會昨召開臨時會，公所準備資料說明，但蔡財丁等人還是反對變賣鎮產，拒絕同意通過讓售案，不過，表決結果還是以五票對三票過關。蔡財丁表示，公所要賣鎮產，卻沒有提出如何運用售地所得的明確計畫，不排除號召鎮民抗議。
代表林詩穎說，通過售地案符合多數鎮民的期待，未來代表會將成立監督小組，要求公所對於售地款的運用，必需經代表會的同意，不許有任意或突發性的情形。
鎮長曹乾舜指出，售地案經代表會通過後，公所才能開始和郵局議價，如果代表會不同意，該案根本無法進行，公所一定會接受代表會監督小組的監督，行政區售地款將用於頭城鎮相關公共設施，例如重整老舊頭城商場等，經費使用絕對透明公開，請鎮民放心。
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