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〈北部〉颱風遇大潮 移動式抽水機完成整備

2016-09-14

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭昨天傍晚開始出現間歇性雨勢，且中秋節台灣可能被兩個颱風夾擊，縣長林聰賢提醒民眾，中秋連假避免到海邊活動，低窪、沿海地區養殖漁民，更要隨時注意氣象狀況。

縣府昨召開縣務會議，消防局針對颱風動態提出報告指出，預估今天會是宜蘭降雨最強的時候，累積雨量預計有三百毫米，明天雨勢才會趨緩，莫蘭蒂預計明天清晨五點離台，但同時間又有另一個颱風馬勒卡來襲，台灣將被兩個颱風夾擊，民眾要特別注意。

由於適逢中秋大潮，縣府加強對低窪、沿海地區的防颱整備，縣府表示，三十四台移動式抽水機已經整備完成，抽水站也預抽內水降低水位。

縣長林聰賢並指示，現在的季節宜蘭最怕暴雨，登山、溯溪民眾要注意氣象狀況，縣府也會加強應變措施，工務處對水門、抽水站要做好預防性準備。

宜蘭約有四千公頃養殖區，主要以蝦子和石斑為主，颱風暴雨恐造成養殖漁業損失，林聰賢表示，中秋易有暴潮，低窪地區、漁塭養殖、沿海操作的漁民要注意安全，隨時注意氣象狀況，也提醒鄉親避免到海邊活動。

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  • 縣府34台移動式抽水機也整備完成。（宜蘭縣政府提供）

    縣府34台移動式抽水機也整備完成。（宜蘭縣政府提供）

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