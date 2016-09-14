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〈北部〉防颱備戰 國軍兩棲突擊車進駐蘇澳
2016-09-14
近1500名兵力待命
〔記者江志雄／宜蘭報導〕莫蘭蒂颱風來襲，宜蘭縣災害應變中心昨天清晨六點二級開設，軍方出動兩輛AAV7兩棲突擊車、兩艘膠舟、十三名兩棲偵蒐大隊人員進駐蘇澳鎮公所，並在蘇澳、五結、南澳、大同派駐兵力，安排一千四百餘名救災兵力嚴陣以待。
陸軍蘭陽地區指揮部指揮官劉沛智少將昨走訪蘇澳、南澳等地，了解兵力配置情形，盼強化救災支援聯繫管道，軍方也到五結鄉利澤海邊、南澳等地裝沙包，發給住戶使用，以備不時之需。
針對住在土石流潛勢區的住戶是否撤離？災害應變中心表示，將視情況執行撤村，軍方待命支援；南澳鄉長薛春花說，已請各村長辦公處廣播，提醒村民颱風期間勿上山，如果出現暴風雨，鄉公所會協助撤村，將村民移往安全處所。
「視路況決定是否封路！」公路總局四區養護工程處南澳工務段已成立緊急應變小組，監控蘇花公路路況，山區沿線若降下豪大雨，造成坍方落石，不排除實施預警性封路，工務段請用路人注意相關資訊，颱風天儘量不要開上山路，避免發生危險。
漁船避風 港區擠爆
受颱風影響，南方澳漁民提前返港避風，港區被漁船擠得水洩不通，在台灣東部海域作業的李姓漁民說，他原本打算今天上岸，明天與家人過中秋，但親友告誡「命只有一條，錢再賺就有」，考量船上漁工安危，決定不冒險，提早返回卸魚。
此外，海拔兩千公尺的太平山國家森林遊樂區，昨預警性休園，今天繼續休園，何時開放入園？羅東林管處說，要看天候、路況、園區設施有無受損再做決定。
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