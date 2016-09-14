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〈北部〉長庚醫院周邊交通打結 議員會勘

2016-09-14

〔記者俞肇福／基隆報導〕每到上下班時間，基隆市長庚醫院周邊交通就會大打結，新完工的城上城社區最近裝潢廠商施工，出入車輛增多，議員秦鉦昨天下午會勘，盼能為日益惡化的交通壅塞解套。

秦鉦表示，新完工的城上城社區內部規劃一千八百七十戶，社區內車輛出來全部僅靠一個麥金路出口，麥金路平日上下班時間車流量極大，再加上城上城社區住戶進駐，交通壅塞情況將雪上加霜。

秦鉦昨天在會勘現場建議，城上城社區應該盡早提出交通維持計畫，及早因應，避免再度被罰款；城上城社區專案代表許義歡說，公司去年被市府罰款逾二百萬元，對於秦鉦議員的建議，會向公司轉達，找出解決之道。

市府交旅處科長黃秀萍表示，城上城社區與隔壁的橘郡社區緊鄰，再加上長庚醫院看診病患，當地交通流量大，當初城上城社區送交通維持計畫被評審委員認為不具改善效果未獲通過，城上城社區不理會就施工才被罰款；目前尚未看到業者提送交通影響評估計畫及交維計畫計劃書，待收件審查後才能決定如何處理。

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長庚醫院周邊交通打結 議員會勘

每到上下班時間，基隆市長庚醫院周邊交通就會大打結，新完工的城上城社區最近裝潢廠商施工，出入車輛增多，議員秦鉦昨天下午會勘，盼能為日益惡化的交通壅塞解套。秦鉦表示，新完工的城上城社區內部規劃一千八百七十…

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