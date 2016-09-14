〈北部〉湖海路護岸工程 開挖處防颱回填

2016-09-14

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市湖海路三十七號到三十九號的前方護岸，遭海浪侵蝕掏空，目前正由經濟部水利署第十河川局負責施作「海岸景觀營造工程」，議員張錦煌擔心颱風風雨，會造成護岸工程土石流失，昨天會勘確認包商已將開挖處土石回填，不致釀災才結束會勘。

昨天到場的有中山區公所承辦課長、北觀處、包商與協和里長張中信；第十河川局的海岸景觀營造工程完工後，將與北觀處計畫施作的自行車道工程銜接。

張錦煌表示，感謝十河局願意進行護岸景觀工程，讓護岸得以穩固，對於承包廠商積極進行防颱措施，予以肯定。

張錦煌說，早年湖海路上土地公廟旁施作道路拓寬工程時，未保留天然溝渠，全部舖設柏油路，造成毛蟹無法溯溪回原生棲地產卵，引發生態人士關切抗議。

張錦煌說，這次工程範圍周邊水溝，是毛蟹溯溪產卵洄游原生棲地之天然廊道，他提醒施工單位不要再犯類似錯誤，也請各相關業務單位，工程施作不宜干擾毛蟹生態環境。

工程十一日開挖 十月底完工

第十河川局副局長曾鈞敏表示，護岸景觀工程十一日進場開挖，預計十月底完工，因為碰上颱風，已經要求包商昨天趕緊回填，避免土石流失；北觀處秘書郭振陵表示，對於，北觀處採納張錦煌議員建議，未來自行車步道工程會保留溝渠，讓毛蟹有天然溝渠可以溯溪產卵。