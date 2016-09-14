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〈北部〉市場湧人潮 小黃瓜、青椒漲3成

2016-09-14

〔記者盧賢秀／基隆報導〕中秋連假又碰到颱風！基隆市各市場昨天開始湧現買氣，菜價也開始上揚，小黃瓜、青椒漲三成最多，葉菜類最搶手，小漲一成左右，至於肉品波動不大。

星期一休市，婆婆媽媽昨天上市場買菜，發現部分蔬菜漲很大，基隆市蔬菜公會前理事長楊中歷說，菜價算小漲，只有部分量少價揚，小黃瓜一斤從四十八元漲到六十八元，烤肉必需品青椒昨天漲幅也有三成以上，彩椒一斤也要八十元左右，但波動不大；玉米最近產量不多，本來就貴，一條約三十元左右；菇類較穩定，可以多選用。

此外，葉菜類昨天很搶手，大概漲一成左右，高山的高麗菜昨天也開始漲價，一斤要八十元，攤商說，都是預期心理影響，加上中秋連續假期需求量較大，市場十七、十八兩天公休，家庭主婦趕在這時候採購，預估今天還會漲。

肉品今年中秋波動不大，海產類以蝦子和透抽等漲最多，崁仔頂漁行聯誼會理事長彭瑞祺說，透抽最近都沒貨，一斤約一百四十元至一百八十元，漲了兩成左右；現撈的蝦子也漲二成多，品質較佳的一斤要二百五十元至三百元左右。

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  • 市場湧現採購潮，菜價開始上揚。 （記者盧賢秀攝）

    市場湧現採購潮，菜價開始上揚。 （記者盧賢秀攝）

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