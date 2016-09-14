〈北部〉強颱逢大潮 20抽水站嚴陣以待

2016-09-14

〔記者盧賢秀／基隆報導〕強颱莫蘭蒂來得快，適逢中秋大潮，今晚八點四十八分是基隆海水最高潮位，低窪地區民眾嚴防豪大雨及海水倒灌，基隆河沿岸與市區共二十座抽水站已完成巡檢，各區公所和工務處備妥移動式抽水機嚴陣以待，昨天深夜在中山一路與復興路二一二巷易淹水熱點佈設大型移動式抽水機，防豪大雨淹水。

基隆市政府昨晚宣佈，今天未達停班停課標準，正常上班、上課。

低漥地區 準備防水閘門和沙包

基隆市雖未在莫蘭蒂颱風警戒範圍，但外圍外環流帶來豪雨，又逢大潮，今晚八點四十八分是海水最高潮位，基隆港周邊低漥地區的積水恐無法排出導致淹水，市府請里長加強宣導，低漥地區準備防水閘門和沙包，另外田寮河岸仁一路三○三巷抽水站派專人駐點，如果大雨來臨，東五碼頭抽水站將隨時啟動。

易淹水熱點 設移動式抽水機

工務處長張元良表示，基隆河沿岸一六八座水門、十六座抽水站及市區四座抽水站已完成巡檢，抽水站的代操作廠商，已增派人員進駐，七個區公所和工務處總共備有三十台移動式抽水機待命，其中中山一路及復興路二一二巷易淹水熱點和市府前都佈設大型移動式抽水機，機動處理緊急情況，區公所則備有三千八百多個沙包應變，民眾如有需要可向各區公所索取，呼籲民眾加強防颱。

目前基隆河岸七賢橋正在改建，昨天包商施工機具已撤離河岸，施工便道做好防範，不影響排洪。

副市長林永發昨天下午巡視基隆河沿岸的堵南與碇內抽水站，廠商測試機具運作正常，提醒市民要做好防颱準備。