〈北部〉強颱來了 雪霸暫停入園

2016-09-14

苗栗今天正常上班上課

〔記者蔡政珉、許展溢／苗栗報導〕因應強颱莫蘭蒂來襲，且中央氣象局已經於十二日晚間發布海上警報，雪霸國家公園管理處宣布生態保護區各登山路線自即刻起暫時停止入園，原已核發之入園許可證依規定予以廢止。苗栗縣政府則於昨晚宣布，今天正常上班上課。

內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊員警也會同雪管處人員至園區各登山路線登山口，張貼訊息，提醒山友注意颱風動向，並且呼籲山友颱風期間切勿前往山區登山，以防萬一。

保七總隊第五大隊指出，由於以往經驗，屢次發生颱風來襲期間仍有部分山友未能及時下山避難，不只造成親友擔心，也耗費救災救護資源，目前警方也陸續與登山山友聯繫，約有十七支登山隊伍共七十六人陸續下山中。

三灣中秋晚會延至18日

此外，西湖鄉公所將於十五日中秋節當天下午五點至晚間十點，於西湖鄉三湖村五龍宮旁廣場舉辦中秋晚會，不受颱風影響。

苑裡鎮公所同樣將於中秋節當天晚間六點至十點在鎮立體育場舉辦晚會，若颱風來襲可能改至國立苑裡高中大禮堂舉辦，將另行公告。

三灣鄉十四日下午五點半到晚上十點，在五穀廟前廣場舉辦「中秋晚會」，但因颱風來攪局，活動將延至十八日舉行。