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〈北部〉聯大偕北市聯醫 規劃長照、護理學程

2016-09-14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國立聯合大學昨與台北市立聯合醫院，簽訂合作協議書，未來將共享資源，聯合大學除推出長期照顧學分班以及規劃成立相關學士後學程，因應就業市場需求並培養學生跨領域的第二專長。

聯合大學表示，簽訂合作協議書後，校方除了將推出長照學分班，預計明年成立學士後第二專長學士學位學程，包括學士後長照系、學士後護理系、學士後社工系等，可望提供學生跨領域第二專長，達到在學等於在職、畢業等於就業的目標。

聯合大學期盼，透過提升教學資源，相關課程也可以培育出就業市場所需人才，校方也將配合政府規劃成立醫師臨床助理碩士學位學程。

至於研究目標，聯合大學認為醫學工業是大勢所趨，透過系統化的方式，結合醫師與教師的專業，在電子、電機、機械、化工、材料、資訊等領域合作，呈現轉譯醫學研究的成果，例如攝影系統做成膠囊內視鏡、骨材3D列印等。

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