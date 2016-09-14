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〈北部〉紓解車潮 拱天宮聯絡道路動工

2016-09-14

〔記者蔡政珉／通霄報導〕通霄鎮拱天宮是全國知名宗教信仰中心，前往參拜白沙屯媽祖婆的香客絡繹不絕，但因周邊腹地小、道路狹窄，龐大車流成為當地交通安全隱憂。經過縣長徐耀昌、立委陳超明積極爭取，獲得交通部補助，且拱天宮管理委員會贊助全額地方配合款，昨天舉行拱天宮聯絡道路動工典禮，工程預計於明年十二月完工。

預計明年12月完工

縣府表示，「白沙屯拱天宮」是重要宗教資產，且白沙屯媽祖婆進香徒步往雲林縣北港朝天宮進香更被列為「國家重要無形文化活動資產」，信徒眾多。

但是地方長期反映，每逢假日或是媽祖婆進香、回鑾期間，常出現大量車流，使得周邊道路嚴重堵塞，甚至出現從拱天宮附近鐵路平交道回堵至台一線現象，更曾發生遊覽車擦撞民宅、車陣堵住平交道無法通行，火車被迫緊急剎車等狀況，險象環生。

時任立委的徐耀昌與立委陳超明接獲地方陳情後，多次邀集交通部前往會勘，希望推動拱天宮聯絡道路新建工程，計畫於去年五月底報中央補助，交通部去年八月核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫」，總經費三億三千萬元，其中需要地方配合款三千九百六十萬元。

從停車場預定地通台1線

聯絡道路全長約七百二十九點三公尺，起點從台一線至拱天宮停車場預定地，其中一段將設置橋樑跨越台鐵鐵路，成為區域型道路，完工後，將改善當地交通亂象。

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  • 拱天宮聯絡道路昨天動工，預計於明年12月完工。（記者蔡政珉攝）

    拱天宮聯絡道路昨天動工，預計於明年12月完工。（記者蔡政珉攝）

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