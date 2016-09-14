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〈北部〉客家圓樓鼠未滅 又有流浪犬嚇人

2016-09-14

〔記者許展溢／後龍報導〕真是鼠犬不寧！後龍鎮知名觀光景點客家圓樓，先前才被人投訴老鼠不時出沒，昨又有民眾指出，圓樓停車場及周邊苗栗高鐵站、台鐵豐富站，出現多隻具有攻擊性大型犬，嚇得部分民眾不敢經過，更有人諷刺縣府是在嘗試生態防治法？苗栗縣動物保護防疫所所長張俊義說，已列為加強重點巡視區域。

民眾譏縣府 嘗試生態防治法

客家圓樓參觀人數不如開館之初，近來館內冷清，但場館外卻是無比熱鬧，部分到此一遊民眾諷刺，很難得知名景點可以見到這麼多隻老鼠恣意橫行，現在還遭人投訴攻擊性犬隻竟齊聚在此，質疑這樣的觀光景點要吸引誰來？

苗栗縣內接連傳出流浪犬咬傷人事件，幾隻黑色大型犬聚集在客家圓樓附近，行經民眾說根本「不敢靠近」，更有人指出，許多狗還會追車、追人，真的很可怕；有民眾說，先是鼠患再來大狗，實在是「圓樓鼠犬不寧」，質疑該不會是縣府正在嘗試生態防治法吧。

縣府：有人餵食 會加強巡邏

縣府文觀局局長邱蓬新說，圓樓附近較為空曠，時常會有野生犬隻徘徊，會邀集相關單位到現場勘查，也已設置告示牌呼籲民眾，不要隨意亂丟垃圾，造成區域髒亂野鼠出沒，強調會盡量把周邊環境整頓好。

苗栗縣動物保護防疫所技正鄭宛芯指出，客家圓樓因平時就會有十幾隻流浪犬出沒，去年九月中開始，已被列為管制區域，每星期至少都會巡視一次，目前已捕抓六隻攻擊性犬隻。

張俊義說，這兩天接獲民眾電話，已派員查看，會加強巡邏，持續列為重點觀察區域。

動保所指出，曾放置誘捕犬籠，但成效不彰，時常巡視發現都會有好幾組人馬，帶著飼料餵食，前兩個月也逮到兩組人，隨即開勸導單，但仍有許多人會到附近餵養，甚至直接把飼料丟棄走人，防不勝防。

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  • 記者實地走訪客家圓樓，附近確實有不少犬隻出沒。（記者許展溢攝）

    記者實地走訪客家圓樓，附近確實有不少犬隻出沒。（記者許展溢攝）

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標題：〈北部〉客家圓樓鼠未滅 又有流浪犬嚇人


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